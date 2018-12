La electrónica sofisticada de Laurent Garnier, en el Mallorca Live Festival

El Mallorca Live Festival ha dado un nuevo golpe en la mesa con la confirmación del DJ y productor Laurent Garnier, uno de los mezcladores más ecléctico y revolucionario de los sonidos sintéticos. Con su incorporación, el cartel del acontecimiento musical de referencia en la Isla va tomando cuerpo, aunque aún faltan varios nombres para perfilar esta cita que se desarrollará entre el 10 y 11 de mayo en Calvià.

Poco se puede decir que no se sepa del francés, Laurent Garnier es uno de esos DJ que no necesitan presentación, hablamos de uno de los artistas más reverenciados de las últimas tres décadas, residente del mítico club The Haçienda de Manchester a finales de los 80, donde lubricó las noches de fin de semana con una explosiva mezcla de sonidos, del techno al deep house, pasando por el trance y el nu jazz. Garnier es historia viva de la música electrónica, conocido por sus heterogéneas sesiones y por saber captar el pulso de su audiencia como nadie. Levantó la escena francesa de la nada, convirtiendo el Club Rex parisino –templo del disco en los 70 y del rock en los 80– en una institución de la electrónica internacional.

Desde su sello F Communications fue responsable de la edición de algunos de los discos más reputados del techno del país vecino: Boulevard (de Saint Germain), Flat beat (de Mr. Oizo), Newcomer (de Llorca), Come with me (de Alexkid) y Shot in the dark (del propio Laurent Garnier), entre muchos otros. Su ingente aportación a la música le granjeó la distinción de Caballero de la Legión de Honor de Francia en 2017, concedida por el Ministerio de Cultura francés. Además, ha sido el único DJ que ha actuado en todas y cada una de las ediciones del festival Sónar de Barcelona desde 1994.

Cartel

Con estos antecedentes, Garnier liderará junto a Dixon el cartel de electrónica del Mallorca Live, que también contará con la presencia del DJ y productor Robin Perkins, más conocido como El Búho. Con esta confirmación el festival da un nuevo paso en su consolidación como una de las citas imprescindibles de la electrónica europea, tras haber contado con otros artistas como Solomun, Nina Kraviz, Henrik Schwarz, Ben Klock, The Martinez Brothers o Kölsch en anteriores ediciones.

La organización del festival ha anunciado que ampliará en su próxima edición las zonas dedicadas a gastronomía, barras y esparcimiento para hacer aún mejor la experiencia de sus asistentes.