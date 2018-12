Patrimoni Històric crea una web sobre ‘El Cant de la Sibi·la’ para estudiantes

El próximo curso escolar, El Cant de la Sibil·la formará parte de las actividades transversales de los estudiantes de Primaria y Secundaria, a través de distintas áreas de conocimiento. Será mediante un proyecto didáctico en el que trabaja el Departamento de Patrimoni Històric del Consell con la colaboración del musicólogo Francesc Vicens, experto en esta tradición secular propia de la Navidad y autor de los informes sobre la misma para la Unesco.

El proyecto, ya en marcha, se presentará a los profesores hacia junio «para que lo puedan incluir en sus programaciones» del curso 2019-2020, apuntó Kika Coll, directora insular de Patrimoni Històric.

Como otra de las acciones a favor de este bien protegido, que es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, Coll añadió que se restaurará una pieza barroca «de cartón y papel» que representa a una Sibil·la y que forma parte de un conjunto que completan las figuras de cuatro profetas. Pertenece a la iglesia de Sant Nicolau y ya se han «hecho los estudios previos y las analíticas» que marcarán «los criterios de la restauración», aseguró la directora insular.

Volviendo al proyecto didáctico de difusión de El Cant de la Sibil·la, que se materializará en una web y un blog con «un diseño atractivo», en el mismo también cabe información de carácter más general para todo tipo de usuarios. No obstante, los estudiantes son «el primer foco a cubrir», señaló Vicens. Se trata de ordenar el abundante material que existe y «discriminar lo que no sea riguroso», siempre con la supervisión de Patrimoni, que detenta las competencias y que, de este modo, ofrecerá una «garantía de calidad» al mismo, añadió Coll. «Canalizar todas las experiencias del canto para ir más allá del receptor pasivo» e «inculcar a las nuevas generaciones referentes culturales» son objetivos prioritarios, según Vicens.

Los alumnos no actuarán de meros observadores, «tendrán que hacer investigación», lo que les servirá para aprender que este canto es «un hecho social identitario que nos ayuda a conocernos como sociedad y colectivo».

El Cant de la Sibil·la «goza de buena salud», dijo Coll, pero hay procurar que «no muera de éxito». La declaración de Patrimonio de la Humanidad exige una preocupación institucional sobre este bien que, para Vicens, es «poliédrico y caleidoscópico» y no se puede concretar en una o varias de sus interpretaciones solamente.

En Mallorca, existe una «multifuncionalidad de modelos y rituales» porque es, además, una «actividad social e integradora».