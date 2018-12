Los cortos mallorquines 'Kyoko' y 'Gaza', nominados a los Goya

Así lo han desvelado la mañana de este miércoles los intérpretes Paco León y Rossy de Palma, en un acto que tuvo lugar en la sede de la Academia del Cine en Madrid.

Por su parte, las películas El reino y Campeones acaparan las candidaturas y aspiran a 13 y 11 'cabezones', respectivamente.



«No me había enterado, pensaba que el anuncio era a las 12 y estoy alucinando», expresó Marcos Cabotá al conocer que Kyoko, que codirige con Joan Bover, aspira a un Goya.

«Estamos muy felices, porque aunque nunca se sabe lo que puede pasar, sabía que teníamos posibilidades; pero bueno, hasta que no dicen tu nombre no te lo crees, era algo que podía pasar y no podemos estar más contentos». Por su parte, Bover se mostró «muy, muy feliz, estaba en el banco y he empezado a recibir llamadas y mensajes, he alucinado, aún lo estoy».



Kyoko narra la polémica visita de John Lennon y Yoko Ono en los años 70 a Mallorca para verse con la hija de ésta, llamada Kyoko, quien residía en Manacor con su padre. Una historia «que ha estado enterrada mucho tiempo, y nuestro trabajo, que es de periodismo e investigación, la he vuelto a sacar a la luz».



Mucha alegría se desprendía también de las palabras de Carles Bover, director de Gaza, al conocer la esperada noticia. «Estoy súper feliz, sabía que habíamos hecho una buena campaña, todo lo posible, pero todo el mundo sabe cómo funciona esto y no hay nada seguro; cuando he escuchado que decían 'Gaza' he tenido que llamar a mis compañeros del equipo del corto para ver si era verdad o lo había soñado».

Gaza retrata el último bombardeo del ejercito de Israel a la franja de Gaza en verano de 2014, así como «la impunidad de este país y la actitud de la comunidad internacional sobre este asunto».