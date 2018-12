Packo Jacko vuelve con su espacio en 'Hora cine y más...' para contarnos las novedades.

Nos cuenta cuales son los videojuegos a tener en cuenta en esta primera semana de diciembre.

Destacan el regreso de juegos clásicos de la PlayStation, cuentos de hadas con Arca's Path VR, acción con Just Cause 4 y Mutant Year Zero, entre otros.