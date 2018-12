Rosalía, una 'stripper' rubia en su nuevo videoclip

La cantante Rosalía ha aparecido rubio en su nuevo videoclip para sorpresa de todos sus fans. En la canción Bagdad (a su vez el capítulo 7, Liturgia, de su disco El mal querer) interpreta a una stripper rubia que, cuando no está en el escenario, no puede dejar de llorar.

La cantante catalana muestra una gran carga en su nueva canción que, seguramente, será un nuevo éxito del panorama musical. El videoclip está dirigido por Helmi y producido por Division, y narran la historia de una chica a la salida de la mítica sala Bagdad barcelonesa, tal y como reza la letra, «en el infierno está atrapá».

En el vídeo Rosalía va ataviada con una chaqueta de látex rojo y no deja de llorar durante toda la canción. Las redes sociales no han pasado por alto el nuevo cambio de look de la artista, un hecho que la ha convertido trending topic durante la tarde de este martes.