Xanguito, Anegats y Da Souza, triunfadores de los Premis Enderrock.

Los grupos Xanguito, Anegats y Da Souza se alzaron este miércoles como principales triunfadores en la primera edición de los Premis Enderrock de la Música Balear, que concede el Grup Enderrock, editor de la revista musical homónima. Fue en una ceremonia que tuvo como escenario el Teatre Xesc Forteza de Palma. Además, el cantautor y fotógrafo Joan Ramon Bonet, pionero de la Nova Cançó y miembro de Els Setze Jutges, recibió el Premi d’Honor y un homenaje a cargo de su hermana, Maria del Mar Bonet; mientras que el Premi a la Trajectòria fue para Joan Bibiloni, por sus 50 años de carrera.

A la gala, presentada por el cantante Cris Juanico y la actriz Ann Perelló, asistieron más de un centenar de músicos baleares, agentes del sector cultural y público en general, que llenaron la platea del Xesc Forteza. La velada se inició con una actuación de Joan Bibiloni, quien deleitó a los presentes su tema Mà al cor. Acto seguido, el presidente editorial de Grup Enderrock, Lluís Gendrau, y el de la Obra Cultural Balear (OCB), Josep de Luis, ofrecieron sus discursos de bienvenida.

Gendrau, quien más tarde entregó a Joan Bibiloni el Premi a la Trajectòria, destacó que estos reconocimientos «quieren contribuir a la difusión y el reconocimiento de los artistas isleños, además de ser un toque de atención a las instituciones para reivindicar la importancia de la música como patrimonio cultural y señal de identidad, voluntad y libertad de un pueblo».

Hubo momentos emotivos. El primero, cuando el alcalde de Palma, Antoni Noguera, y la cantante Maria del Mar Bonet entregaron el Premi d’Honor a Joan Ramon Bonet. La cantante le dedicó la canción Sempre hi ha vent y una adaptación de versos de Feliu Gasull, arropada por el contrabajista Toni Cuenca. También cuando la hermana de Valtonyc, Magdalena Socías, recogió el galardón ganado por su hermano. «[Valtonyc] no es un terrorista, la injusticia tiene nombre y apellidos». En ese momento, la platea se vino abajo e incluso alguien derramó alguna lagrima.

El palmarés se dividió en dos apartados, cinco premios fueron decisión de la crítica, y los otros once se escogieron por votación popular, con más de 6.000 votos. Entre los primeros figuraron, además de Bonet y Bibiloni, Marco Mezquida y Chicuelo (premio especial de jurado); Da Souza, mejor disco del año por Futbol d’avantguarda, y mejor disco revelación, para Hi ha gent que entra dins la teva ànima i ja no en sortirà mai més, de Salvatge Cor.

Por su parte, en el segunda categoría se impusieron el grupo Xanguito, con dos galardones: mejor directo y mejor canción, por Te vendré a cercar; y Anegats (mejor artista). Otros de los vencedores fueron Suai (mejor disco de pop-rock); Valtonyc (mejor disco de músicas urbanas); Clara Fiol (artista revelación); Dinamo (disco en lengua no catalana); Vers Endins (disco de cançó) o Voicello (disco de clásica), entre otros.

Además de Joan Bibiloni y Maria del Mar Bonet, también tomaron el escenario Jansky, Da Souza, Anna Ferrer y Anegats.