El coguionista de Dolera sobre la sustitución de Clotet por embarazo: «De verdad que fue imposible»

El coguionista de la serie 'Déjate llevar' -creada, dirigida y protagonizada por la barcelonesa Leticia Dolera-, Manuel Burque, ha dicho este martes sobre la sustitución de la actriz catalana Aina Clotet en el reparto tras comunicar que estaba embarazada: «De verdad que fue imposible».

«Vivimos aquellos momentos con mucho sufrimiento, por su situación y porque nos encantaba como actriz, pero al final fue imposible», ha defendido en un comunicado después de que Clotet haya desvelado los hechos este martes.

El guionista ha detallado que la primera escena del personaje presenta a una mujer que va a la farmacia a comprar píldoras anticonceptivas y se toma dos para asegurarse de que no se queda embarazada bajo ningún concepto: «No se atreve a decirle a su marido que no quiere tener más hijos, que está cansada de ser madre. Es decir, es un personaje cuyo motor principal es no querer estar embarazada».

Durante la serie, el personaje explora su sexualidad alejándose cada vez más del matrimonio: «Hay bastantes escenas de sexo, algunas bastante explícitas», ha agregado Burque, que ha añadido que cuando Clotet comunicó su situación se creó un gabinete de crisis para intentar adaptar todo el plan de rodaje a ella.

«LETICIA QUERÍA QUE ASÍ FUESE»

«Creedme que se intentó. Leticia quería que así fuese», ha añadido el coguionista, que ha pronosticado que ella iba a estar embarazada hasta de seis meses y resultaba imposible adaptar a ella un plan de rodaje que de por si ya era un encaje de bolillos dado que se trata de una producción muy compleja con varios protagonistas corales, 93 actores y una cantidad gigante de localizaciones.

Por ejemplo, el plan de rodaje alternativo que se hizo --en el que se rodaban las escenas de sexo las primeras semanas-- obligaba a prescindir de otros actores ya confirmados como Pedro Casablanc y él mismo --"llevo dos años trabajando a destajo en esta serie"--.

Burque ha destacado que Dolera ha impulsado una producción en la que más de la mitad de jefes de equipo son mujeres --algunas sin experiencia en ficción--, tres directoras (Ginesta tampoco había hecho ficción), más de un 70% de equipo femenino y cinco compañeras han trabajado en el rodaje embarazadas, por ejemplo la directora de casting dio a luz antes de terminar la preproducción.

«Ha luchado contra viento y marea para que fuese así. Porque lo lleva incorporado. No es pose, es cabezonería. ¿Realmente creéis que no hubiese contratado a Aina si hubiese sido habido una mínima posibilidad?», ha cuestionado el guionista.

Ha agregado que Dolera sabe que el foco sobre el tema está sobre su cabeza, y «¿cómo se va a pegar un tiro en el pie con semejante alevosía?», ha dicho el coguionista, que ha mostrado su apoyo sin fisuras a la directora y a esta producción.