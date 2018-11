El Auditòrium de Palma, un ‘País de las Maravillas’ en inglés para Alicia

El grupo Morgana Teatre estrena en el Auditórium de Palma la adaptación teatral del clásico de Lewis Carroll Alice’s adventures in Wonderlad, que se podrá ver del 21 al 25 de noviembre, a las 19.30 horas.

La compañía lleva años ofreciendo propuestas en inglés «para acercar la lengua al público mallorquín porque la lengua no es una barrera, sino una forma de acercarnos», comentó su director Juan Enrique Ramón. El grupo acaba su etapa de Shakespeare para dar un salto a una obra «más divertida y para todos los públicos». «Lo que pretendemos con este espectáculo es trasladarnos a un mundo de fantasía y sin reglas, donde todo es posible, pero con máximo respeto a la novela de Lewis Carrol», aseguró Ramón. «El lema de la obra es We are all mad», explicó.

«Es un canto a la libertad y una manera de reivindicar la niñez y burlarnos de lo que nos rodea, eso nos hará mejores personas», puntualizó el director.

«Cuado Carroll la escribió fue un gran reto porque era una crítica a la sociedad inglesa de la época, pero no podría estar de mayor actualidad».