Agenda musical para el fin de semana en Mallorca

El fin de semana llega cargado de música en directo. Aquí te dejamos algunas sugerencias.

Viernes 16

Luis Correas. Canción de autor. Espai Xocolat. Font i Monteros, 18. Palma. 20.30h entrada libre.

Juan Real. Flamenco. We Hostel. Carrer dels Germans Schembri, 1. Gomila. Palma. 20.30h entrada libre.

Gossos. Rock pop catalá. Auditori de Porreres. 21h ant.: 10 euros; taq.: 15 euros

Lava Fizz + Notodoesindie DJ Set. Indie. Coworking Casa Planas. Avinguda Sant Ferran, 21. Palma. 21h ant.: 7 euros; taq.: 10 euros

Daniel Lumbreras. Pop folk world music de autor. Novo Café Lisboa. Sant Magí, 33. Santa Catalina. Palma. 21h ant.: 6 euros; taq.: 8 euros

Guerrero Slim. Rock estándares. Sindi’s British Pub. Plaça de Francesc Rosselló Pintor, 4. Palma. 21h entrada libre.

Los directos del Café Club: Roulotte. Latin pop rock. Es Gremi. Sala 2. Gremi Porgadors, 16. Son Castelló. Palma. 21h entrada libre.

Eli Plamenova. Acústico. Jazz Voyeur Club. Apuntadores, 5. Sa Llonja. Palma. 21.15h entrada libre.

Miky Woodz + Rydmakk y Syka + Kvinz + DJElfo + Bsoul + Ramos + Dj Privilege. R&B Hip Hop Trap Reggaeton internacional. Es Gremi. Gremi Porgadors, 16. Son Castelló. Palma. 22h ant.: 22 euros

La Movida Band. Tributo al pop español de los ochenta. La Movida Café Concierto. Albo, s/n. Local 1. Centroparc. Palma. 22h 8 euros Reservas 627961687

DJs Tito y El Pep·pone. Blues Rock Funk Pop 70-80-90’s sessions. Shamrock Palma. Psg. Marítim, 3. Palma. de 22h a 5h entrada libre.

Open Mic. Jam session. Agua Bar. Jaume Ferrer, 6. Palma. 22h entrada libre.

Jerry Band Blues. Blues rock reggae. Jazz Voyeur Club. Apuntadores, 5. Sa Llonja. Palma. 22.45h entrada libre.

La Gran Orquesta Republicana Sound System + Sonikgroove + Selk.Nam. Ska electrónico. Maraca Club. Poeta Francesc Fiol i Joan, 1. Palma. 23h 5 euros

Roxy & Co. Jazz. Blue Jazz Club. Hotel Saratoga. Psg. Mallorca, 6. Palma. 23h entrada libre.

Turnedo. Tributo al indie español de los noventa. Kaelum Club. Avinguda Argentina, 3. Palma. 23h 6 euros c.c.

The Red Suns. Rock. Shamrock Palma. Psg. Marítim, 3. Palma. 0.00h entrada libre.

Mama Kin. Rock. Hogans Irish Pub. Monsenyor Palmer, 2. 0.00h entrada libre.

Jigger Band. Rock classics. Three Lions. Psg. Marítim, 3. Palma. 0.00h entrada libre.

Jam session. Varios estilos. Factoria de So. Cases de Son Llaüt. Santa Maria. 0.00h entrada libre.

Sábado 17

Roig! + Roger Pistola + Jorra i Gomorra. Pop rock. Espai 36. Carrer Major, 36. Sant Llorenç des Cardassar. 19h ant.: 10 euros; tq.: 12 euros

Miguel Holguín y Cía. Flamenco. Sala Dante. Camí de Jesús, 54. Palma. 19.30h ant.: 8 euros

Sodapop & Hiperespacio + Efemeritheque’s. BritPop indie rock. Novo Café Lisboa. Sant Magí, 33. Santa Catalina. Palma. 19.30h entrada libre.

Perro + Bilo. Rock indie psicodélico. Coworking Casa Planas. Avinguda Sant Ferran, 21. Palma. 20h ant.: 10 euros

Niño de Elche. Flamenco. Sala grande del Teatre Principal. Palma. 20h de 8 a 25 euros.

Juan Antonio Gil. Cubana. El rincón de Sol. Biogranja La Real. Camí de la Real, 5. Palma. 20h 6 euros; reservas: 620326235

Telepredicadors. Pop. Casal de barri. Carrer de l'Ave Maria, 2. Son Sardina. Palma. 20h Taquilla inversa.

El Niño de la Cala y los Auténticos Boquerones. Mestizaje rumbero. Bora bora. Passeig Colom, 19. Cala Ratjada. 20h entrada libre.

Montenegro. Pop rock. Teatre de Manacor. 20.30h 7 euros

Los directos del Café Club: Groove Sound. Rock funk soul metal covers. Es Gremi. Sala 2. Gremi Porgadors, 16. Son Castelló. Palma. 21h entrada libre.

Metal.Lica. Hard rock metal. Zombies Elite MC. Sa Pobla. 21h entrada libre.

Juanda. Indie Folk de autor. Jazz Voyeur Club. Apuntadores, 5. Sa Llonja. Palma. 21.15h entrada libre.

Narco + NoLo. Rap Metal Trash. Es Gremi 1. Gremi Porgadors, 16. Son Castelló. Palma. 21.30h ant.: 15 euros; taq.: 18 euros

Álvaro Ruiz Trio + Los Fangueros. Canción de autor. Sa Tafona de Sa Possessió. Gremi Velluters, 14. Son Russinyol. Palma. 21.30h 8 euros c.c.

The New Raemon + The Wheels + Redbellion DJ Set. Indie. Teatre Lloseta. Es Pont Nou, 1. Lloseta. 21.30h ant.: 15 euros

Train of Love. Pop rock. Café del Sol. Parc de la Mar. Cala Millor. 21.30h entrada libre.

VersionaDos. Estándares del pop rock. La Movida Café Concierto. Albo, s/n. Local 1. Centroparc. Palma. 22h ant.: 6 euros Reservas 627961687

II BassVariat: Major Upset + Lady Lox + Bassmatic + LilyTheTruth + Rastafairy + Bob & los Pibes + Bhongo. Jungle Tecno drumm'n’bass. Factoria de So. Cases de Son Llaüt. Santa Maria. 22h ant.: 5 euros

DJs Tito y El Pep·pone. Blues Rock Funk Pop 70-80-90’s sessions. Shamrock Palma. Psg. Marítim, 3. Palma. de 22h a 5h entrada libre.

Le Kiff. Funk disco. Jazz Voyeur Club. Apuntadores, 5. Sa Llonja. Palma. 22.45h entrada libre.

La Hoguera. Tributo a Extremoduro. Tunnel Alternative Rock Pub. Gomila. 23h 8 euros c.c.; entrada libre después del concierto

The Billy Rats. Rockabilly. Sindi’s British Pub. Plaça de Francesc Rosselló Pintor, 4. Palma. 23h entrada libre.

Los Wavy Gravies + Dead Elvis & His One Man Grave + Hombre Lobo Internacional. Rock garage. Maraca Club. Poeta Francesc Fiol i Joan, 1. Palma. 23h ant.: 10 euros; taq.: 12 euros; 20 euros con cd

Big Yuyu. Rhythm'n’blues. Blue Jazz Club. Hotel Saratoga. Psg. Mallorca, 6. Palma. 23h entrada libre.

Nayla Yenkis Group + Dj This is not House. Bossa nova Malauva. Dársena de Can Barbarà. Palma. 23.30h y 01:15h entrada libre.

Roxy. Soul funk. Shamrock Palma. Psg. Marítim, 3. Palma. 0.00h entrada libre.

Mama Kin. Rock. Hogans Irish Pub. Monsenyor Palmer, 2. 0.00h entrada libre.

Estados de Ánimo. Tributo a El Canto del Loco. Sa Lluna. Carrer des Born, 22. Inca. 0.00h entrada libre.

Hit and Rock. Rock’n’roll party. Three Lions. Psg. Marítim, 3. Palma. 0.00h entrada libre.

Domingo 18

El Kanka. Canción de autora. Trui Teatre. Camí de son Rapinya, 29. Palma. 21h de 24,50 a 27,50 euros

Mariana Frauca + Micro abierto. Acústico. Sindi’s British Pub. Plaça de Francesc Rosselló Pintor, 4. Palma. 19.30h entrada libre.

Open Mic. Jam session. Agua Bar. Jaume Ferrer, 6. Palma. 20h entrada libre.

DJs Tito y El Pep·pone. Blues Rock Funk Pop 70-80-90’s sessions. Shamrock Palma. Psg. Marítim, 3. Palma. de 21h a 5h entrada libre.

Fame & The Flames. Funk disco. Jazz Voyeur Club. Apuntadores, 5. Sa Llonja. Palma. 21.30h entrada libre.

Jam session con Tolo Grimalt. Funk rock. Shamrock Palma. Psg. Marítim, 3. Palma. 0.00h entrada libre.

Le Kiff. Disco funk. Three Lions. Psg. Marítim, 3. Palma. 0.00h entrada libre.

Black Cats. Rockabilly. Café del Sol. Parc de la Mar. Cala Millor. 21.30h entrada libre.