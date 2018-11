"Els ulls s'aturen de créixer", el documental sobre Joan y Miquel Serra, premio nacional en el Festival IN-EDIT

Els ulls s’aturen de créixer, 'ópera prima' del cineasta palmesano Javier García Lerín, regresa de su estreno en Barcelona con el premio al Mejor Documental Nacional del Festival de cine IN-EDIT bajo el brazo. Ahora se estrenará en la Isla con dos proyecciones en la Fundació Miró Mallorca los días 10 y 16 de noviembre, seguidas de un coloquio con el director y el músico, así como una muestra de obra gráfica de Joan Serra. Para ambos pases se agotaron las entradas en pocas horas.

El director de esta película inspirada en las canciones del músico de Manacor Miquel Serra recibió el galardón en Barcelona tras el fallo unánime del jurado, cuyos miembros calificaron la cinta como «un tratado sobre qué significa crear y el arte como una forma de exorcizarse». De ella destacan el lado artesanal «tanto musical a través de las creaciones del artista como desde la narrativa utilizada por el director para plasmar un mundo interior y un universo visual y musical en una historia cinematográfica». Asimismo, el jurado señala «la forma orgánica en la que consigue transmitir los sentimientos y la capacidad de emocionar». Por último, el jurado ha valorado «la delicadeza, claridad y normalidad con la que trata la enfermedad mental» y «la manera de retratar una historia tan profunda e íntima entre hermanos».

Amor y creación artística

Las canciones intimistas de Miquel Serra son el hilo conductor de una historia que narra, con una naturalidad no exenta de dureza, la estrecha relación con su hermano, Joan Serra, - músico y artista multidisciplinar - y cómo su prematura pérdida inspiró la creatividad propia del menor de los hermanos como bálsamo ante el vacío.

El teaser oficial de Els ulls s'aturen de créixer ya ofrece algunas pistas sobre la materia prima altamente sensible del documental, formada por recuerdos familiares, grabaciones caseras y el testimonio de amigos que orbitaron por el universo creativo de Joan y Miquel Serra en algún momento de su existencia juntos.

Sorpresa e ilusión

Tanto Miquel Serra como Javier García Lerín ha recibido con satisfacción este premio, «no solo porque han sido siete años de rodajes con muchos momentos en los que pensábamos que no lograríamos terminarlo; sino porque significa la proyección de la película en varios países y abre puertas de cara a su futura difusión global», coinciden ambos.

De entrada, el documental será proyectado en el circuito de exhibición del Festival IN-EDIT y en sus sedes internacionales en ciudades de Europa y Latinoamérica, como Sao Paulo, Santiago de Chile, México, Bogotá, Tesalónica, Atenas, Berlín o Londres.

Aun siendo un proyecto tan personal e íntimo, el documental no deja indiferente a nadie, mucho menos a sus protagonistas. Miquel Serra señala que «el punto de partida era un material honesto, la obra de Joan es toda honesta, y en mi música siempre he buscado hacer algo que me llenara a mi; el único requisito era que todo este material cayera en manos de alguien que compartiera ese espíritu de honestidad». Este premio revela que así ha sido.