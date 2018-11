Riki López: «Lo que hizo Dani Mateo con la bandera no me ofende»

El cantautor Riki López regresa a Mallorca como última parada de la gira de presentación de su nuevo disco, ¡Qué harto estoy de ser tan cool!, el domingo 11 de noviembre, a las 19.00 horas, en el Trui Teatre de Palma. «He dejado lo que más quiero para el final», argumentó el músico.

El espectáculo que ha preparado para el domingo será «en solitario, con mi guitarra, a diferencia del resto de actuaciones que he dado, sin una banda». Se trata de un espectáculo más cómico, «donde me siento más cómodo y mejor me defiendo». Las canciones servirán como cortina para la risa.

El disco está formado por diez canciones, una de ellas, Ron de caña, es una versión de un clásico tema del también cantautor Javier Krahe, y ha sido producido por Toni Pastor, «que ha logrado un álbum diferente a lo que he hecho antes y lo que ofrezco en directo, estoy más vestido, hay más folclore, gracias a que usamos instrumentos como el laúd, y confluyen diferentes estilos, además de la rumba».

España

El humorista, en torno al debate que ha surgido tras el sketch emitido por el programa de televisión 'El intermedio' donde su compañero de profesión Dani Mateo aparecía sonándose la nariz con una bandera española, opinó que «es una más de las polémicas vacías que hemos visto en los últimos meses. Recordamos algunas, como la más reciente de Robert Bodegas o la que protagonizó el mismo Dani Mateo junto a El gran Wyoming con sus chistes sobre el Valle de los Caídos».

«A mí no me ha ofendido», aseguró López, quien añadió que «me recuerda más a una pelea de un patio de colegio».

«Nosotros somos quienes creamos estas polémicas absurdas, si no habláramos de ello no existirían», sentenció el cantautor.