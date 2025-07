Arranz (Vox) acusa al Gobierno de Aragón de convocar ayudas de "1 millón para la agenda de inmigración ilegal masiva"

El diputado de Vox en las Cortes de Aragón, David Arranz, ha acusado este miércoles al Gobierno de Aragón a convocar ayudas de «un millón de euros para la agenda de inmigración ilegal masiva».

El grupo parlamentario de VOX en las Cortes de Aragón ha expresado su «oposición rotunda» a las 'subvenciones a entidades locales para la financiación de actuaciones a favor de la integración de las personas de origen extranjero'. Estas ayudas, por valor de 1 millón de euros a repartir entre 2025 y 2026, fueron publicadas en el Boletín Oficial de Aragón por medio de la Orden BSF/812/2025 el pasado 14 de julio.

El diputado de VOX, David Arranz, ha analizado que estas subvenciones responden «a la misma agenda ideológica pro inmigración ilegal masiva, al efecto llamada y las fronteras abiertas» y que «el Partido Popular cuando gobierna, aplica las mismas políticas que la izquierda».

«La multiculturalidad o interculturalidad de la que hablan, realmente, está demostrando ser un gran fracaso, tanto en España, como en el resto de los países de Europa que sufren una inmigración ilegal masiva y desordenada», ha insistido.

«El hecho de que el Gobierno de Aragón tenga que destinar un millón de euros para la integración de los extranjeros en Aragón quiere decir que no está funcionando para nada el proceso de asimilación e integración de los inmigrantes. Porque es una inmigración ilegal, masiva y desordenada, dado que muchos no desean integrarse sino imponer sus culturas», ha hecho hincapié.

Guetos

Arranz ha denunciado que «se crean guetos» y «existen choques culturales por muchos extranjeros que no desean integrarse sino imponernos su cultura».

Una cultura que «muchas veces incluye valores y formas incompatibles con las nuestras», ha dicho, mencionado «la cultura islámica que denigra a la mujer, ataca a los homosexuales y nos traen formas de violencia y delincuencia nuevas como matrimonios forzados, ablación genital femenina, uso obligatorio de burka o velo y crímenes de honor». Las ha calificado de «prácticas bárbaras». Ha lamentado que esto redunda en «problemas de inseguridad, aumento de agresiones sexuales y violaciones, aumento de la inseguridad y empeora los servicios públicos».

El diputado de VOX ha aseverado que «hay necesidades más importantes y prioritarias donde invertir 1 millón de euro de dinero público», porque «los aragoneses, en muchos casos, no llegan a fin de mes, tenemos pobreza infantil, dependientes sin atender, mayores sin una plaza en residencia, y tenemos que reforzar la sanidad, la cual se encuentra con falta de especialistas y largas listas de espera».

«Ya está bien de que el PP tire el dinero de todos en la inmigración ilegal. En esta orden no distinguen entre inmigración legal e ilegal», ha agregado.

Ha criticado que existe un «sucio negocio» en el que «están involucrados el bipartidismo y sus redes clientelares, las ONG aparentemente buenistas, que trabajan, en muchos casos, cooperando con las mafias de tráfico de personas comprando pisos para instalar menas y lucrarse con ello». Por tanto, ha recalcado que «VOX quiere acabar con la inmigración ilegal, masiva y desordenada» y «también con ese negocio repugnante de las ONG», mencionando a Accem y Apip-Acam.

«El inmigrante que se ha querido integrar siempre es bienvenido. Viene de forma legal, a trabajar dignamente y a aportar a la nación que le recibe. No viene a vivir de ayudas y subsidios, respeta nuestra cultura, valores y costumbres, no comete delitos. El que no quiera cumplir con esto y no quiera integrarse, debe ser expulsado. Basta de gastar más dinero en inmigrantes ilegales que no quieren o no pueden integrarse porque sus culturas son incompatibles con la nuestra», ha concluido.