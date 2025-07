Olloqui alerta de "los problemas" para acceder a la documentación del MNAC sobre Sijena pese a la sentencia judicial

El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, ha alertado este miércoles de «los problemas» de los técnicos de la Administración autonómica desplazados al MNAC para estudiar las pinturas murales del monasterio de Sijena para acceder a la documentación del museo sobre estas obras.

«La resolución del juzgado de Huesca obliga a las instituciones catalanas y al Museo a entregar esa documentación. Esa entrega, a pesar de que se ha solicitado, no se ha producido», por lo que este miércoles la consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, remitirá a la Generalitat un requerimiento formal para que conste.

«Esperamos que se entregue, pero la actitud que nos hemos encontrado no nos hace ser optimistas y tenemos una mirada preocupada sobre esa cuestión y sobre el acceso a la documentación que es indispensable porque marca la trazabilidad del estado de conservación y de las operaciones que se han realizado a lo largo de los años que las pinturas de Sijena han estado en Cataluña».

Olloqui ha dejado claro que «es indispensable conocer qué ha pasado allí y no lo podemos conocer si no es a través de esas fuentes documentales», lo que «los tribunales de justicia percibieron rápidamente, se dieron rápidamente cuenta de la importancia que tenía la entrega de la documentación a los propietarios de esas obras, que somos los aragoneses, a través del Gobierno de Aragón».

«Hemos intentado realizar alguna toma de muestras físicas para conocer con mayor precisió y sorprendentemente ha habido una oposición por parte del museo a que se realizase esa toma física de muestras», ha continuado Olloqui, quien ha recordado que los propietarios son los aragoneses.

El Gobierno de Aragón lo reclamará por la vía judicial, ha dicho el director general, destacando «el malestar» por «la tensión institucional» y el clima en que se desarrollan estas jornadas de trabajo.

Fuerte tensión

Pedro Olloqui ha señalado que los técnicos comenzaron su trabajo en Barcelona el lunes con «una fuerte tensión institucional y social, con movilizaciones por parte de los independentistas, que tensaron mucho el comienzo de estos trabajos».

«Las primeras horas dentro del museo fueron difíciles para este equipo técnico», ha expuesto Olloqui, comentando que «los trabajadores del museo facilitaron al máximo el trabajo».

«Hay que distinguir el escenario que se produjo por parte de las instituciones catalanas, de los trabajadores del museo que tuvieron un comportamiento correcto y de respeto con el equipo técnico», ha recalcado Olloqui.

El Gobierno de Aragón está «muy satisfecho» con el trabajo que han hecho los técnicos durante estas jornadas, que terminan este miércoles: «Ya están en la recta final».

«El volumen de información obtenida es de altísimo valor para poder proceder al traslado de las pinturas murales al monasterio de Sijena desde el Museo Nacional de Arte de Cataluña».

Pedro Olloqui ha felicitado al equipo que ha dirigido Natalia Martínez de Pisón «y especialmente a ella, que ha dirigido un trabajo de primerísimo nivel y que aporta información muy novedosa que compartiremos con todos sobre el estado de las pinturas y el resto de cuestiones».

«También es cierto que por parte de las instituciones catalanas y de la dirección del museo el comportamiento no ha sido el mismo», ha lamentado. El equipo técnico fue recibido por el director de seguridad, «pero no se ha compartido en ningún momento ninguna cuestión con el director del museo, lo que no deja de ser sorprendente».