Sánchez Quero anima a Azcón a "no hacer reinos de taifas cuando se trata de la seguridad de los aragoneses"

El presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, ha animado al Gobierno de Aragón a «no sucumbir a la tentación de hacer reinos de taifas en la Administración pública cuando está en juego la seguridad de los aragoneses».

De esta forma el presidente de la corporación provincial ha salido al paso de las críticas que se han desatado este lunes en el PP cuando Sánchez Quero ha lamentado «la descoordinación que hubo a la hora de facilitar información al resto de las instituciones implicadas en el incendio que ayer se desencadenó en una empresa química del polígono El Campillo, en Zuera».

«Considero, y así lo dije, que la información es fundamental para tomar decisiones coordinadas, planificadas y eficaces. Es lo único que eché en falta y debe permitirnos reflexionar y mejorar», ha asegurado Sánchez Quero.

El presidente de la DPZ se ha mostrado «sorprendido» por la beligerante reacción que el PP tuvo en las redes sociales, acusándole de «romper décadas de consenso institucional y político» con sus críticas.

En este sentido, Sánchez Quero ha dejado claro su «respeto por todas y cada una de las personas que trabajan en el 112 y en todos los colectivos profesionales que abordan la urgencia cuando ésta se produce», pero ha señalado que «no debiera ser lícito utilizar un incendio, como el de ayer, para que el PP siga haciendo política barata».

«Así actuaron los populares cuando aseguraron en redes que las críticas por la falta de coordinación y la mala gestión informativa que denunció el presidente de la DPZ estaban motivadas por los nervios del PSOE por unas supuestas encuestas electorales».

«Mezclar churras con merinas siempre da un dudoso resultado, pero cuando lo que se dirime es la seguridad de los vecinos y trabajadores de un entorno afectado por un fuego, me parece frívolo, fuera de la realidad e irrespetuoso con las personas que se vieron afectadas», ha afirmado el presidente de la DPZ.

Además, Sánchez Quero ha indicado que en la jornada de este lunes no se ha seguido el protocolo de emergencias del Ayuntamiento de Zuera, no se han convocado reuniones de coordinación y no se han establecido cauces de comunicación constante, ni con los ayuntamientos que podían verse afectados, ni con la propia DPZ.

Por lo tanto, «además de felicitarnos porque el siniestro terminara sin tener que lamentar heridos, se hace patente la necesidad de reflexionar sobre todo aquello que es preciso mejorar para no repetir errores», ha concluido el presidente de la corporación provincial.