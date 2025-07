PNV ganaría los comicios en Bilbao y conservaría 12 ediles, EH Bildu subiría a 7, y Vox irrumpiría con uno

El PNV volvería a ganar las elecciones en Bilbao si se celebrasen unas elecciones municipales y mantendría sus 12 ediles, mientras EH Bildu lograría siete, uno más, y el PSE podría conservar sus cinco concejales o perder uno. Por su parte, el PP bajaría de cuatro a tres, Elkarrekin Podemos se quedaría con sus dos representantes o perdería uno, y Vox irrumpiría en el Ayuntamiento con un edil, según la prospección electoral

El Ayuntamiento de Bilbao ha encargado un estudio sociológico para conocer el alcance y conocimiento de diversos temas municipales coincidiendo con el ecuador del mandato. La empresa Gizaker ha realizado, a finales de junio y principios de julio, un trabajo de campo, mediante la técnica de entrevista telefónica, entre 800 personas residentes en Bilbao

El análisis incluye también una prospección electoral y, en el caso de celebrarse próximamente elecciones municipales en la capital vizcaína, el PNV volvería a ser la fuerza más votada y mantendría sus 12 concejales, con una intención de voto del 37,4%, dos décimas más que en las elecciones de mayo de 2023.

EH Bildu, como segunda fuerza, ganaría un representante hasta lograr siete, al pasar de un 19,2% de votos a un 21,9%, mientras que el PSE-EE perdería respaldos, de un 16,7% en 2023 a un 14,9%, de manera que conservaría sus cinco ediles o perdería uno.

Por su parte, el PP bajaría de cuatro a tres, al lograr el 10,9% de los votos frente al 12,3% de 2023, mientras que Elkarrekin Podemos, con un 6% de respaldo (8,1% en los pasados comicios), mantendría sus dos ediles o perdería uno, y Vox irrumpiría en el Ayuntamiento con un representante al pasar de un 3,5% de votos al 5,2%.

El 79% de los encuestados tienen conocimiento de que PNV y PSE-EE son los dos partidos que gobiernan en la actualidad el Ayuntamiento de Bilbao. La satisfacción con la labor que hacen los actuales gestores del Ayutamiento es de un 5,66.

La valoración de la actuación de los partidos políticos en el Ayuntamiento es para el PNV un 5,98 y EH Bildu (5,43), que son los únicos que aprueban, mientras el PSE-EE logra un 4,59, Elkarrekin (4,44) y PP (2,63).

Por otra parte, un 97,1% conoce al alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, al que valoran con un 5,77. A Nora Abete (PSE-EE) la conoce el 35,8% de los ciudadanos y su gestión se valora con un 5,06. Maria del Rio (EH Bildu) es conocida por el 33,9%, con una valoración 5,74, mientras que un 26,5% conoce a Esther Martinez (PP), valorado con un 2,75, y un 25,9% a Ana Viñals (Elkarrekin), con una nota del 4,95.

Estudio

La imagen que tienen del Consistorio bilbaíno los ciudadanos es entre buena (42,2%) y ni buena ni mala (37,4%), y la valoración de la actuación municipal es de 5,83 sobre 10.

Por otra parte, el estudio señala que la satisfacción con Bilbao como lugar para vivir es de 7,83 sobre 10. El 72,1% afirma que la capital vizcaína está evolucionando y creciendo como ciudad en positivo, mientras que un 24,4% cree que no.

En concreto, un 41,2% destaca que Bilbao es una ciudad «cómoda, tranquila, bonita y accesible»; un 17,2% la define como una ciudad acogedora y con buena gente, con buenos servicios de Transporte Público (15,5%), limpia (15,1%) y con buena Oferta Cultural y de Ocio (10,4%).

Problemas

Los principales problemas son la falta de Seguridad (48,8%), la Vivienda (18,5%), demasiado Turismo (8,2%), la Inmigración (6,9%) y el Aparcamiento (5,8%). Un 5,6% cita el tráfico, un 5,1% los barrios abandonados o un 5% el transporte público.

Entre los que citan la falta de seguridad como el principal problema, por barrios, en Basurto-Zorroza son un 38%, y en Begoña un 37%. En el caso de la vivienda, el porcentaje mayor que lo considera un problema se da en Deusto (15,5%), seguido de Uribarri (14,7%).

Las personas participantes en el estudio indican como los aspectos en los que tendría que centrarse el Ayuntamiento en los dos últimos años de Legislatura la falta de Seguridad (35,8%), la Vivienda (24,5%) y los Aparcamientos (11,4%).

El Ayuntamiento ha señalado que se puede decir que la sociedad bilbaína opina que Bilbao es una ciudad «fácil» para moverse como peatón (95,1%), bien comunicada por transporte público (90,5%), con oportunidades para el ocio, la cultura y el deporte (88,1%), solidaria (86,7%), limpia (86,7%), que fomenta la igualdad entre hombres y mujeres (86%), que genera empleo y riqueza (63,2%), pero donde preocupa la falta de seguridad, ya que un 48,5% considera que Bilbao no es una ciudad segura.

Un 57,4% cree que no es una ciudad fácil para moverse como conductor, un 66,3% considera que no tiene suficiente comercio pequeño y un 90,5% dice que no tiene viviendas asequibles.

La media por hogar es de 1,15 coches; el 66,7% de la población tiene plaza propia de garaje; el 70,8% considera que debiera expulsarse de Euskadi a quienes siendo de fuera cometan delitos reincidentemente; el 54% que no se debe poner freno al Turismo; el 49,9% que no es excesivo el nivel de Inmigración en Bilbao; y el 93,3% que debiera ayudarse prioritariamente al pequeño comercio.

Proyectos y servicios de bilbao

Por otra parte, la valoración de las siguientes obras y proyectos es de 7,22 en el caso de las actuaciones en los Museos de la Villa; 6,84 la peatonalización de calles en Bilbao; 6,76 las mejoras urbanísticas; y 6,72 el nuevo carril bici que recorre la ciudad.

La valoración sobre los Servicios Municipales que recibe la ciudadanía es de 7,83 para el Transporte Público; 7,49 la Limpieza de las calles; 7,23 la Cultura; 7,09 el Deporte; 6,62 las Obras y Servicios; 6,46 los servicios Sociales; y 5,18 los servicios de Seguridad Ciudadana.