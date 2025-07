El PPCV pide a Antifraude el expediente sobre el "falso título universitario" de Jose María Ángel y estudiará acciones

El Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) ha informado de que ya ha pedido el expediente que la Agencia Antifraude Valenciana ha elaborado respecto al «falso título universitario» del comisionado de Gobierno para la reconstrucción tras la dana y presidente del PSPV-PSOE de la Comunitat, José María Ángel, y ha avanzado que estudiará «aquellas acciones judiciales que se puedan adoptar».

Así lo ha dado a conocer este martes el síndic del grupo parlamentario popular y secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, en declaraciones a los medios en Les Corts tras publicar el diario El Mundo que la Agencia Antifraude de València considera que José María Ángel «falsificó» un título de diplomado en Archivística y Biblioteconomía en la Universitat de València para acceder a la Adiministración Pública.

Según este medio, un informe del área de Evaluación, Comprobación e Inspección de este organismo, fechado el pasado mes de mayo, concluye, tras analizar el expediente académico de Ángel, que «no finalizó sus estudios universitarios en la Universitat de València». Por lo que considera que «el título que consta en su expediente personal como funcionario de la Diputación de Valencia presumiblemente es falso». «No constan evidencias de que dicha titulación sea real».

En este sentido, Pérez Llorca ha manifestado que no se puede entender que «un señor haya podido, durante tanto tiempo, cobrar unas retribuciones con unos grados que no se corresponden y que no podía hacerlo en ningún momento».

«Queremos investigar si las retribuciones que ha tenido, las distintas responsabilidades políticas que ha ejercido, se ha valido de su supuesto título para seguir cobrando ese grado y esas retribuciones que seguramente no podía cobrar. Por eso es importante que tengamos acceso al expediente, que lo estudiemos bien y que podamos ver qué acciones legales podemos adoptar», ha señalado.

Asimismo, ha deslizado que, el actual presidente del PSPV-PSOE en la Comunitat «ha falsificado el título durante muchos años o ha falsificado el título para obtener una plaza de funcionario en el grado de A2 o antiguamente era el grado B». «Es algo ya muy fuerte», ha aseverado.

«Sabíamos que el Partido Socialista hinchaba los currículums de sus dirigentes, se los inventaba, pero esto es un salto más, un escalón más es falsificar un documento público para obtener unas retribuciones de funcionario en grado A2 o grado B en aquel entonces que no podrías percibir nunca y que seguramente una persona que sí podría optar esa plaza no la consiguió en su momento», ha incidido el síndic.

"supuesto farsante"

Y, en este punto, se ha preguntado: «¿Cuántos funcionarios habrán querido ocupar una plaza que sí que les correspondía por ley y que no la han podido hacer porque un supuesto farsante ha ocupado ese puesto? Y resulta que ese supuesto farsante es el presidente de todos los socialistas valencianos y, al mismo tiempo, es el que ha designado Pedro Sánchez para ser el alto comisionado por la dana».

Por todo ello, Pérez Llorca ha pedido al presidente del Gobierno que «cese de inmediato al alto comisionado por la dana porque no puede estar al frente de la reconstrucción un supuesto farsante» y a la secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, que también lo haga «porque no puede estar al frente de un partido un supuesto farsante que ha falsificado un título universitario para cobrar una suculenta pasta de un funcionario durante muchísimos años».

Igualmente, se ha referido a la comparecencia de este lunes de Pedro Sánchez para señalar que el presidente del Gobierno en su balance «no quiso hablar de la reconstrucción ni tuvo palabras para hablar de la reconstrucción de la dana». «No sé si es que ya sabía que ese supuesto farsante era el que había designado él al frente de la dana», ha apuntado.

«En fin, hoy hemos tenido conocimiento de que incluso la persona que está al frente de la dana, del Gobierno de España, junto a Pilar Bernabé (delegada del Gobierno), también aquella que dijo que tenía dos carreras y luego no tenía ninguna, ahora resulta que ese alto comisionado había falsificado ese documento público, ese título universitario para poder desempeñar muchas funciones», ha remarcado.

Preguntado por qué ha podido pasar para que ese documento que es necesario para presentarse a una oposición no se haya detectado antes, Pérez Llorca ha sostenido que lo desconoce pero que «da la sensación de que ha tenido un trato a favor, porque optar, insisto, a un puesto de A2 aportando un título falso y que eso no se haya controlado, requiere que se siga investigando esos hechos».