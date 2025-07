Desplechin, Hirase y Seki, Holland, Mumenthaler y Winocour estarán en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián

Los cineastas Arnaud Desplechin, Kentaro Hirase y Yutaro Seki, Agnieszka Holland, Milagros Mumenthaler y Alice Winocour concursarán en la Sección Oficial del 73 Festival Internacional de Cine de San Sebastián que se celebrará del 19 al 27 de septiembre en la capital guipuzcoana. Sus nuevos largometrajes se suman a las cuatro producciones españolas que también competirán por la Concha de Oro.

En un comunicado, fuentes del Zinemaldia han señalado que Arnaud Desplechin (Roubaix, 1960) participará por primera vez en la Sección Oficial con 'Deux pianos/ Two Pianos', en la que tras una larga ausencia un virtuoso pianista regresa a Lyon, su ciudad natal, para vivir una historia de amor imposible. El reparto del filme incluye a François Civil, Nadia Tereszkiewicz, Charlotte Rampling e Hippolyte Girardot.

Desde su debut con 'La sentinelle/ The Sentinel' (1992), el cineasta galo ha competido en numerosas ocasiones en Cannes y en otros festivales internacionales. En 2009 San Sebastián programó 'Rois et reine/ Kings and Queen' ('Reyes y reina', 2004) en la retrospectiva 'La contraola: novísimo cine francés', Perlak recuperó 'Trois souvenirs de ma jeunesse/ My Golden Days' ('Tres recuerdos de mi juventud', 2015) tras su paso por la Quincena de Cineastas y 'Spectateurs!/ Filmlovers' (2024) formó parte de Zabaltegi-Tabakalera, programada antes en Cannes fuera de concurso.

El tándem formado por Kentaro Hirase (San Francisco, 1986) y Yutaro Seki (Kanagawa, 1987), que codirigieron 'Miyamatsu to Yamashita/ Roleless' (New Directors, 2022) con Masahiko Sato, concursarán en la Sección Oficial con su segundo largometraje, la producción japonesa 'SAI/ SAI: disaster'.

El actor Teruyuki Kagawa vuelve a ejercer de protagonista en este oscuro relato en el que un hombre misterioso irrumpe trágicamente en las vidas de distintas personas a las que se aparece adoptando diferentes identidades.

Agnieszka Holland (Varsovia, 1948) concursará por tercera vez en la Sección Oficial con 'Franz' ('Franz Kafka'), una coproducción de la República Checa, Alemania y Polonia que narra la vida del escritor Franz Kafka desde su nacimiento hasta su muerte. Holland, que ya optó a la Concha de Oro con 'Total Eclipse' ('Vidas al límite',1995) y 'Copying Beethoven' (2006), dio sus primeros pasos en el Festival de San Sebastián, en cuya sección Nuevos Creadores participó con el filme colectivo 'Zdjecia próbne/ Screen Tests' (1978).

Entre sus películas más reconocidas figuran también 'Bittere Ernte / Angry Harvest' ('Amarga cosecha', 1986) y 'Europa Europa' (Zabaltegi, 1990), candidatas al Oscar a la Mejor película extranjera y al Mejor guion adaptado respectivamente, además de otras como 'Olivier, Olivier' (1992), 'The Secret Garden' ('El jardín secreto', 1993) o 'Green Border' (2023), que ganó el Premio Especial del Jurado en Venecia.

La cineasta argentina Milagros Mumenthaler (Córdoba, 1977) debutará en la competición donostiarra con su tercer trabajo, 'Las corrientes/ The Currents', una coproducción de Suiza con Argentina protagonizada por Isabel Aimé González Sola en el papel de una mujer enfrentada a un pasado que creía haber dejado atrás.

El Festival de Locarno acogió los estrenos de sus dos primeras películas, 'Abrir puertas y ventanas/ Back to Stay' (2011), que ganó el Leopardo de Oro, y 'La idea de un lago/ The Idea of a Lake' (2016), que en 2013 fue uno de los proyectos del Foro de Coproducción Europa-América Latina. Ambas formaron parte de la programación de Horizontes Latinos.

La cineasta Alice Winocour (París, 1976), que ganó el Premio Especial del Jurado en San Sebastián con 'Proxima' ('Próxima', 2019), regresará a la competición con su quinta película, 'Couture', coproducción franco-estadounidense ambientada en el mundo de la moda con Angelina Jolie y Louis Garrel como protagonistas.

Con su debut, 'Augustine' (2012), la directora gala concursó en la Semana de la Crítica de Cannes. Volvió al mismo Festival con 'Maryland' ('Disorder: El protector', 2015), que participó en Un Certain Regard, y con 'Revoir Paris/ Paris Memories' ('Memorias de París', 2022), que hizo lo propio en la Quincena de Cineastas.

Estos títulos se suman a las cuatro producciones españolas anunciadas anteriormente y que también competirán en la Sección Oficial: 'Maspalomas', de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi; 'Historias del buen valle/ Good Valley Stories', de José Luis Guerin; 'Los Tigres', de Alberto Rodríguez, y 'Los domingos/ Sundays', de Alauda Ruiz de Azúa. En las próximas semanas se anunciará el resto de los largometrajes incluidos en la competición.