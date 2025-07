Una concentración en València reclama el "fin del holocausto alimentario y del genocidio en Gaza"

Una concentración en la plaza del Ayuntamiento de València ha exigido este domingo «el fin del holocauso alimentario en Gaza y del genocidio», como también ha pedido la actuación del Gobierno español y de la Unión Europea para presionar a Israel a cumplir el Derecho Internacional y respetar los derechos humanos.

Así lo ha explicado el portavoz de Voces x Palestina, Ahmed Hamdan, en declaraciones a los medios antes del arranque de la protesta, convocada por esta organización junto a más de 20 entidades sociales y políticas solidarias.

Hamdan ha señalado que el sufrimiento del pueblo palestino se ha prolongado «demasiado». «Nunca me podría imaginar que toda la comunidad internacional ha permitido este genocidio», ha lamentado.

«Se dice que solo el pueblo salva al pueblo, e intentamos hacer eso: demostrar cómo el pueblo de Valencia exige que acabe este holocausto alimentario y el genocidio. Intentamos presionar lo máximo posible al gobierno de España para que reaccione y que tome medidas ya inmediatas», ha subrayado.

El portavoz ha remarcado que «esto ya se ha extendido demasiado y la situación ya no puede ir a peor. Hemos visto como incluso la escala de IPC (Clasificación Integrada de Fases de Inseguridad Alimentaria) lo ha clasificado en la fase 5 de hambruna. Es un caso extremo. No podemos permitir esto más».

Desde BDS PV y RESCOP, Verónica Alonso ha exigido al Gobierno de España que «decrete ya, por real decreto, un embargo de armas integral a Israel, que rompa las relaciones e imponga sanciones al estado colonial de apartheid y genocida israelí» y «presione en todas las instancias internacionales para obligar a Israel a acabar con el sitio de Gaza y abrir las fronteras para que pueda entrar la ayuda humanitaria que está esperando al otro lado».

Además, ha exigido al Gobierno que «haga todo lo posible por liberar» a los españoles Santiago González Vallejo y Sergio Toribio junto a los activistas a bordo de la Flotilla de la Libertad.

«El gobierno español no puede seguir haciendo declaraciones. Está obligado por el derecho internacional, lo obliga la Corte Internacional de Justicia y la Asamblea General de la ONU, a tomar medidas activas ya para frenar el genocidio y la ocupación en Palestina. No vale con palabras, no vale con decir que se va a trabajar por el embargo de armas en septiembre. Palestina no puede esperar a septiembre», ha advertido.

La portavoz ha reprochado que en mayo «el Gobierno español, mientras votaba en el Congreso la toma en consideración de la proposición de ley que impulsamos desde la RESCOP y la campaña por el fin al comercio de armas con Israel, compró casi 6 millones de euros en armas y municiones».

«Es el país de la Unión Europea que más armas y municiones ha importado desde Israel. Esto es intolerable. No podría hacer esto si hubiese decretado un embargo de armas. Por eso exigimos un embargo de armas ya», ha agregado.

Entre el resto de reivindicaciones de la convocatoria están «la interrupción pacífica de todo diálogo con Estados y la ONU hasta que Israel levante el asedio y detenga el exterminio de la población civil» y la «suspensión inmediata del Acuerdo de Asociación UE-Israel e imposición de sanciones económicas y diplomáticas sin más demoras».