Un hombre sufre quemaduras en gran parte de su cuerpo por una deflagración en una gasolinera de Castelló

Un hombre de 31 años ha resultado herido este sábado tras una deflagración en una gasolinera de Castelló que le ha provocado heridas en buena parte del cuerpo. Según ha avanzado el periódico Mediterráneo, la deflagración se produjo al encender un cigarro en la gasolinera.

Fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) han indicado que un hombre de 31 años llegó al Hospital General de Castellón con «importantes quemaduras en gran parte de su cuerpo», si bien no han confirmado el origen de las quemaduras y han precisado que, como la gasolinera donde se produjeron los hechos estaba cerca del centro hospitalario, no intervino en el lugar y no tiene esa información inicial.

Una vez valorado por el personal del hospital, y visto que tenía importantes quemaduras en gran parte de su cuerpo, a las 14.50 horas se decidió trasladarlo en helicóptero al Hospital La Fe para tratarlo en la Unidad de Referencia.