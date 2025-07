El Consell reitera que Guardia Civil "confirma" la falta de información el 29O con "dos horas y media de silencio letal"

La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha insistido en que el informe de la Guardia Civil remitido a la jueza de la dana «confirma» que la Generalitat no tenía información el 29 de octubre, día en que la dana asoló la provincia de Valencia, y «las agencias estatales» --en referencia a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)-- «fallaron», con «dos horas y media de silencio letal».

Así se ha manifestado este sábado la también portavoz del Consell en declaraciones a los medios de comunicación, al ser preguntada por el informe en el que el instituto armado realiza una cronología de los hechos de aquel 29 de octubre y plantea, en el análisis de la situación del entorno del barranco, que cabría preguntar a los responsables de la CHJ «cuál fue el motivo por el que no se llevaron a cabo los avisos de superación de los umbrales preceptivos por parte de las personas que tenían encomendadas esas funciones». Subraya que destaca «sobremanera, la inexistencia de avisos» como consecuencia del ascenso exponencial desde las 16.15 horas, momento en que se rebasa el umbral 1, hasta las 18.43 horas.

Al respecto, Camarero ha reiterado que el documento «demuestra que el día 29 de octubre las agencias estatales, tanto la Confederación Hidrológica del Júcar como la Aemet, fallaron». «Por lo tanto, el Gobierno de España falló y abandonó a los valencianos», ha aseverado.

La portavoz del Consell, que ha calificado el informe de «demoledor», ha sostenido que demuestra «el caos en las agencias, especialmente en la CHJ en los peores momentos; y la falta de información». Por ello, cree que el documento les hace «exigir respuestas a las agencias y, obviamente, exigir responsabilidades».

«Ese informe confirma lo que desde hace nueve meses venimos diciendo desde el Consell, y es que las agencias fallaron y que no hubo información. Hemos dicho desde el primer día que hubo dos horas y media de silencio letal, desde las 16.13 a las 18.43 por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar, y la Guardia Civil lo confirma», ha insistido Camarero.

En este contexto, ha afirmado que la CHJ «incumplió su normativa interna que le exige informar cuando supera el umbral de 30 metros cúbicos por segundo, y no lo hizo», igual que al superar los 70 y los 150, ha narrado. «Solo a las 16.43 mandó un mail con aviso 1, superando el umbral 1, el superando el umbral 2, el superando el umbral 3», ha reprochado.

El consell "no podía hacer otra cosa"

«No teníamos información el 29 de octubre para hacer otra cosa de la que se hizo, y no teníamos información porque la Confederación no la aportó y porque Aemet llegó tarde a los avisos rojos. Por lo tanto, si las agencias estatales no dan la información, el gobierno (valenciano) no podía hacer otra cosa de lo que hizo», ha defendido.

Asimismo, ha instado a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y a quienes «han sostenido que las agencias actuaron correctamente» a «explicar esta actuación». En concreto, ha afeado a Bernabé que «sigue insistiendo de una forma hipócrita en que las cosas se hicieron bien, además asumiendo que es ella la que se reúne con las víctimas, que es ella la que está trabajando, como si los demás desde el día 29 no estuviésemos trabajando».

«Tendrán que explicar, la delegada del Gobierno y el Gobierno de España, por qué actuaron mal, por qué hubieron tantos fallos ese día. Tendrán que explicarlo y tendrán que asumir responsabilidades», ha aseverado, al tiempo que ha acusado a Bernabé de «mentir en su currículum y mentir en los últimos nueve meses respecto a las actuaciones del Gobierno respecto a la dana». «Ella convocó a las agencias estatales a las nueve de la mañana, ella es la responsable de las agencias estatales y ella tendrá que explicar los fallos de las agencias estatales del 29 de octubre», ha zanjado Camarero.