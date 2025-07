El PSPV diferencia la "voluntad de mentir" de Noelia Núñez con el "error" en el currículum de Bernabé

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha pedido diferenciar la «voluntad de mentir» de la exdirigente y exdiputada del PP Noelia Núñez sobre sus estudios con el «error» que hubo sobre el currículum de la delegada de Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en la web del Partido Socialista. Un error, ha subrayado que ella mismo «pidió que se rectificara» en la web tras tener constancia de él.

Además, ha aprovechado para volver a exigir la dimisión del 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Carlos Mazón, por «mentir de manera deliberada diciendo a los valencianos que tiene la condición de abogado cuando el propio Estatuto General de la Abogacía dice que si no estás inscrito en el Colegio Oficial de Abogados no puedes presentarte como tal».

Así lo ha trasladado a preguntas de los periodistas en Les Corts ante las exigencias de cargos del PP para que Bernabé, también secretaria de Igualdad del PSOE y líder del PSPV de València, y otros representantes socialistas como Patxi López u Óscar Puente enseñen a la ciudadanía su formación.

«Lo importante aquí no es si currículum o no, es la mentira, que no cabe en política», ha recalcado, para subrayar que en el caso de Noelia Núñez «la voluntad de mentir era evidente desde el primer momento». Ha puesto como ejemplo unas declaraciones de la exdiputada con 22 años (ahora tiene 33) en las que «ya decía que tenía tres grados en diferentes materias», algo que ahora se ha comprobado que era falso.

Por contra, ha defendido que «en el caso de Pilar Bernabé está claro que ella nunca dijo que fuera licenciada, en ninguna declaración», sino que «lo único que pasó es que en la web del PSOE, por error, tampoco lo hizo ella, el partido puso licenciatura suponiendo que lo estaba». «Enseguida que se subió, Pilar Bernabé pidió que se rectificara», ha remarcado, lo que a su juicio demuestra que «ella nunca tuvo voluntad de engañar a la ciudadanía».

«Ahí está la clave», ha indicado, para insistir en que esta situación «dista mucho de lo que ha pasado con Noelia Núñez y con otros políticos». Por eso ha hecho hincapié en que «si hay una voluntad de mentir y engañar a la ciudadanía» por parte de un político, «toca dimisión», mientras «si hay un error, que además no está hecho en primera persona, se rectifica».

El síndic socialista ha trasladado «todo» su apoyo a Bernabé y ha vuelto a alabar su «magnífica labor» durante la dana y en la actual fase de reconstrucción, algo que «es un reconocimiento de toda la ciudadanía valenciana».

Dimisión de mazón

Al margen de Bernabé, ha exigido al secretario general del PP, Miguel Tellado, que aproveche su visita de este viernes a Alicante, donde asiste a la junta provincial de los 'populares' alicantinos, para exigir la dimisión de Mazón por «mentir» sobre estar colegiado como abogado y por su gestión de la dana.

«No deja de ser sorprendente que el Partido Popular obligue a una diputada a dimitir por mentir en su currículum, pero que siga manteniendo a un 'president' de la Generalitat que lleva 228 muertos sobre sus espaldas», ha constatado, y ha pedido al PP la dimisión de Mazón «por coherencia política».

Respecto a la formación de Mazón, el síndic ha reprochado al jefe del Consell que «en su descripción en redes sociales siga diciendo que es abogado», así como «en la página del Partido Popular», cuando «podría haberlo modificado», algo que cree que no ha hecho «por bravuconería, porque es prepotente, cree que nada le afecta». «Cuando lo comparas con la manera en la que se comporta con las víctimas demuestra un perfil de comportamiento con la sociedad. A Carlos Mazón no le importa nada, solo le importa a sí mismo, y se demuestra una vez más», ha señalado.

José Muñoz ha ironizado con que «las reuniones de trabajo en el PP se hacen siempre en restaurantes» y ha afeado a Tellado que «vaya al Ventorro alicantino --en alusión al restaurante donde comió el 'president' el día de la dana-- para comer con Mazón y darle su apoyo».

«Tellado se ha convertido en el salvavidas de Carlos Mazón y del peor presidente de la Generalitat en la historia en la Comunitat Valenciana», ha aseverado, y ha sostenido que el dirigente del PP tiene «una oportunidad de oro para exigir la dimisión de Mazón» porque «sobran los motivos».

Entre ellos ha destacado que, de acuerdo al último informe aportado por Emergencias de la Generalitat a la jueza de la dana, «había 14 técnicos ese día disponibles que eran personas expertas y formadas en el envío del mensaje de las alertas», así como que «a las 11 horas (del 29 de octubre) ya había alertas de crecidas en barrancos a las que no hizo ningún tipo de caso Mazón».

También ha apuntado al registro de llamadas aportado a la jueza por el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, donde aparece que «habló con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ»), Miguel Polo, «y, por tanto, se le transmitió la información oportuna».