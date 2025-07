La UCI del Clínico de Granada obtiene la certificación nacional de excelencia en tres proyectos Zero de Sanidad

Acreditaciones Zero para la UCI del Clínico | Foto: CLÍNICO SAN CECILIO

El Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada cuenta ya con la certificación nacional de excelencia en tres de los programas de prevención de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (IRAS) promovidos por el Ministerio de Sanidad: Neumonía Zero, Bacteriemia Zero y Resistencia Zero.