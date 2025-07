Puente anuncia 1.500 millones de inversión para ampliar el aeropuerto de Málaga y llegar a 36 millones de viajeros

El ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado una inversión de 1.500 millones de euros del Gobierno de España para la ampliación y mejora del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol para aumentar capacidad hasta los 36 millones de pasajeros y ha destacado que el aeródromo malagueño cerró 2024 con unas cifras que baten récords, con cerca de 25 millones de viajeros, y que en lo que va de año ha alcanzado un hito histórico de 12,4 millones.

Puente, que ha participado este jueves en un foro en Málaga organizado por el diario 'Sur', ha asegurado que el aeropuerto malagueño es «el principal de referencia de Andalucía» y el cuarto de Aena a nivel nacional. Cuenta con dos pistas y tiene «unas instalaciones y un entorno susceptible de seguir absorbiendo pasajeros» hasta los 30 millones, ha asegurado.

Así, ha indicado que «empezamos ya a trabajar» en esta ampliación y mejora, que se van a incluir en el plan Dora III (2027-2031). Además, ha dicho que Aena «trabaja para llevar la autorización de licitación de asistencia técnica para la redacción de los proyectos a su consejo de administración del próximo martes, 29 de julio» y que «en el último Consejo de Ministro del martes se autorizará la licitación de esas asistencias».

Según el ministro, de esta forma el aeropuerto consolidaría su relevancia a nivel nacional e internacional, al tiempo que ha calculado que esta ampliación «se licitará no después de 2026» y que estas obras no llegarán «después de 2027».

El ministro ha recordado que «Aena ya ha finalizado su estudio funcional del aeropuerto Málaga-Costa del Sol y ha definido cuáles son las actuaciones que quiere desarrollar en el periodo inmediatamente futuro y son importantes», de las que, ha dicho, la primera es «casi duplicar la superficie de la actual terminal, que pasaría de tener 80.000 metros cuadrados a 140.000. No es un capricho, necesitamos filtros de seguridad que se incrementarán en un 112%, y el control de pasaportes de Salida, un 515%».

Se ha referido a las inversiones realizadas desde su ministerio, recordando que «en el periodo 2022-2026 se invertirán en el aeropuerto de Málaga 100 millones de euros, »de los cuales 88 corresponden a inversión regulada".

Tras la pandemia, ha indicado el ministro, «ningún lugar del mundo ha crecido como España y en particular aeropuertos como el de Málaga», al tiempo que ha añadido que «hay países de nuestro entorno que aún no han recuperado la cifra de turistas previa a la pandemia y España, no sólo la ha recuperado, sino que ha conseguido mejorarla».

Cuestionado por la posibilidad de construir un nuevo aeropuerto, ha insistido en que el de Málaga, igual que «la mayor parte» de los del resto del país, tiene una «capacidad de crecimiento espectacular sin ampliar pistas» y ha manifestado que «desde el punto de vista medioambiental y de la movilidad» la construcción de otro aeropuerto «va contra la razón» porque «todo lo que sea poder concentrar en un aeropuerto, nos va a permitir dotarle de mejor conexión con tren». «Hay que apostar muy fuerte por lo que tenemos».

Por otro lado, ha explicado que las obras para ampliar el aeropuerto no dependen de la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE), que, ha apostillado, son «deseables, pero no imprescindibles». «No son irrelevantes, pero tampoco imprescindibles. Sigue habiendo dinero para carreteras y obras, pero no es irrelevante», ha añadido.

No obstante, ha invitado a los partidos políticos a «tener empatía con la ciudadanía» y dotar así al país otros presupuestos que «vendrían bien tener un collar más holgado», aunque ha insistido en que la financiación de Aena no depende de los PGE.