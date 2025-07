Gobierno de Ayuso cree que Noelia Nuñez ha dado "sobradas explicaciones" y ve un interés por "tapar otros escándalos"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, cree que la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del Partido Popular y portavoz de los 'populares' en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, Noelia Núñez, ha dado «sobradas explicaciones» sobre su currículum y ve un interés de algunos por «tapar otros escándalos».

En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, Martín ha reaccionado así después de que Nuñez admitiera ayer la equivocación que consta en la ficha personal publicada en el Congreso sobre sus estudios y ha defendido que, si bien no los ha acabado, pretende retomarlos. «Nunca he tenido intención de engañar a nadie», ha expresado.

«Noelia Núñez ha dado todas y cada una de las explicaciones y ha explicado perfectamente la situación en la que se encuentra. Lógicamente va a retomar esos estudios que ha venido realizando. Por tanto, solamente hay un interés de algunos de tratar de tapar cátedras de la mujer del presidente del Gobierno, que han sido financiadas con fondos públicos sin tener la titulación necesaria», ha valorado el consejero.

Además, ha criticado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, tenga tiempo de tuitear y de «escudriñar» el currículum de una diputada. «Debe ser que no tiene suficiente caos en los aeropuertos, en las Cercanías, que no tiene suficiente caos en las carreteras o que no tiene un ministerio dejado de la mano para tratar de dedicarse a ver si hay algún tipo de error en los currículum de los diputados de la oposición», le ha reprochado.