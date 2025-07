CCOO y UGT alertan de la siniestralidad laboral en Huesca y recuerdan que algunos casos son punibles

Los sindicatos CCOO y UGT han realizado este miércoles una concentración junto al Monumento a la Constitución, en el centro de Zaragoza, contra las muertes en accidente de trabajo, 19 en lo que va de año en la Comunidad Autónoma tras fallecer, el pasado lunes, un temporero en Zaidín (Huesca) al aplastarle una carretilla. Han alertado de la siniestralidad en el Alto Aragón y han recordado que algunos casos son punibles legalmente.

El secretario de Salud Laboral de CCOO Aragón, Luis Clarimón, ha señalado que en junio y julio han muerto dos trabajadores del campo en la provincia de Huesca, donde los fallecimientos en accidente laboral se elevan a 10 personas desde el inicio del año: «Algo pasa en esa provincia con la siniestralidad laboral».

Ha pedido que la Inspección de Trabajo y el Instituto de Salud Laboral de Aragón (ISLA) investiguen el accidente de Zaidín, «ver por qué volcó esa máquina, por qué al volcar cayó sobre la persona trabajadora con resultado de muerte».

Clarimón ha recordado a las empresas más pequeñas «que tienen que tomar medidas preventivas» porque «no puede ser que la fruta que comemos esté manchada de la sangre de los trabajadoras, que en cuanto avanza la campaña de la recogida de la fruta haya un repunte de la siniestralidad», lo que ocurre porque «no se cumplen las medidas preventivas o por golpes de calor o aplastamiento».

«Este tipo de accidentes son recurrentes, no paran de verse», ha continuado el dirigente de CCOO, añadiendo que «se habla de nuevos tipos de siniestralidad, de enfermedades profesionales, pero al final muchas personas siguen muriendo por lo que se moría en el siglo XIX, que son caídas en altura, aplastamientos y atrapamientos, que son fácilmente evitables; esto no debería suceder».

«Pensábamos que el mes de julio podía ser un mes tranquilo sobre todo con respecto a 2023, que fue auténticamente dramático, pero llevamos unas semanas absolutamente lamentables», ha comentado Clarimón, quien espera «que los mensajes lleguen y que esto cese y que sobre todo en la campaña agrícola se tomen medidas y que la inspección y la Guardia Civil también actúen».

Formación adecuada

El secretario de Salud Laboral de UGT Aragón, José de las Morenas, José de las Morenas, ha indicado que la mano de obra en el sector agrícola es intensiva y de distintos orígenes y ha echado en falta «una formación adecuada en los idiomas de referencia y una formación práctica porque no vale solo la formación documental, no vale solo estampar una firma», apelando al «deber 'in vigilando' del empresario sobre las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras».

Respecto al accidente de Zaidín, ha preguntado «por qué ha volcado una carretilla, qué tipo de formación tenía el trabajador que realizaba el trabajo, qué medidas de seguridad tenía». Ha reclamado a las empresas que inviertan en prevención de riesgos laborales y ha advertido de que hay «un marco de responsabilidad penal», enfatizando que «los trabajadores, lamentablemente, acaban en el cementerio, pero algunos empresarios, si no cumplen y son irresponsables, pueden acabar en la cárcel».

La formación laboral «no se puede quedar en un mero tríptico, en una mera campaña informativa», sino que los trabajadores deben tener «una formación eficaz y eficiente, efectiva», para «alcanzar el objetivo cero accidentes», ha zanjado.