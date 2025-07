La Universidad de Zaragoza participa en un proyecto europeo para la reutilización sostenible de residuos del olivar

Un equipo de la Universidad de Zaragoza, adscrito al Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2, centro mixto UNIZAR-CITA) y liderado por el catedrático Jesús de la Osada, participa en OLIWA, proyecto internacional coordinado desde la Universidad de Turín en el que además de Italia y España, colaboran otros cuatro países mediterráneos (Grecia, Turquía, Túnez y Argelia).

El principal objetivo del proyecto es desarrollar actividades de investigación e innovación para apoyar la reutilización sostenible de los residuos del olivar para su utilización en piensos, ingredientes funcionales, envases y biogás, demostrando su viabilidad y sostenibilidad dentro de un enfoque de economía circular.

Así OLIWA supone un paso crucial hacia un futuro más sostenible para el sector oleícula mediterráneo, ya que pretende desarrollar un modelo sostenible e innovador de subproductos oleícolas que no solo reduzca los residuos, sino que también cree nuevas cadenas de valor.

El proyecto pretende demostrar la viabilidad y sostenibilidad de esta cadena de valor circular en escenarios reales en todas las zonas mediterráneas participantes. Se estima que así se podrían reducir un 25% las pérdidas y los residuos alimentarios, en consonancia con objetivos de sostenibilidad más amplios.

Entre los trabajos a desarrollar, el equipo investigador aragonés se va a centrar en el estudio del efecto terapeútico de extractos vegetales obtenidos a partir de residuos oleícolas sobre enfermedades como el hígado graso, la ateroesclerosis y las relacionadas con el metabolismo lipídico.

Acerca de oliwa

OLIWA (Repurposing OLIve WAste in circular economy solutions for feeds, additives, packaging and biogas) es un proyecto financiado por el programa PRIMA (Asociación para la Investigación y la Innovación en el Área Mediterránea), importante iniciativa de cooperación diseñada para afrontar retos regionales críticos como el cambio climático, la seguridad alimentaria y la escasez de agua que pretende fomentar sociedades mediterráneas inclusivas, sanas y prósperas promoviendo el uso sostenible de los recursos naturales y el crecimiento económico.

Los beneficiarios del proyecto, coordinado por la Universidad de Turín (Italia) y financiado con 4,5 millones de euros, pertenecen a seis países mediterráneos: Italia, España, Grecia, Turquía, Túnez y Argelia, con participación de un total de 25 socios entre centros de investigación, pequeñas empresas y organizaciones no gubernamentales.

La Universidad de Zaragoza participa en el proyecto a través de un equipo del Instituto Agroalimentario de Aragón, liderado por el investigador Jesús de la Osada, catedrático del Departamento de Bioquímica y de Biología Molecular y Celular y docente de la Facultad de Veterinaria.

En sus tres años de ejecución (2025-2027), el proyecto abordará las siguientes tareas generales: Aprovechamiento de los subproductos de la aceituna en la cría de insectos para producir harinas de insectos de alta calidad destinadas a la alimentación animal; investigación de extractos naturales de aceituna para su uso como aditivos para piensos e ingredientes funcionales; desarrollo de materiales sostenibles de envasado de alimentos a partir de subproductos del olivo y componentes derivados de insectos para mejorar la conservación y minimizar las pérdidas de alimentos, y producir biogás a partir de estiércoles animal y de insectos, así como de residuos del olivo, para crear fuentes de energía alternativas.