Illa defiende que el Govern actuó "con rapidez" tras los errores en adjudicaciones docentes

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido este miércoles que el Govern ha reaccionado «con rapidez, con contundencia y con firmeza» tras los errores en las adjudicaciones de plazas docentes por parte de la conselleria de Educación, y que se ha enmendado la situación en menos de 3 días.

Durante la sesión de control al Govern en el Parlament, a preguntas de Junts, ERC y los Comuns, ha afirmado que, a pesar de esta situación, las plazas se han adjudicado más pronto que en el año pasado, y que se ha actuado de manera contundenta contra los funcionarios que no aplicaron la normativa en la primera adjudicación: «No sé si con buena fe o con no buena fe, lo sabremos cuando concluya el expediente informativo».

El líder de Junts en el Parlament, Albert Batet, le ha acusado textualmente de buscar un cabeza de turco; el presidente del grupo de ERC, Josep Maria Jové, le ha pedido que no se escude en los técnicos, y el portavoz de los Comuns, David Cid, le ha instado a derogar el decreto de plantillas y que el curso empiece «cuando toca y como toca».

Illa ha respondido que el Govern ha asumido todas las responsabilidades, y que si las hubiera por parte de otras personas, también las asumirán, y ha afirmado que la decisión de cesar al subdirector responsable del procedimiento era la única forma de actuar.

«¿Qué hubieran hecho ustedes si un técnico, un responsable, un funcionario del Departamento, no sigue las instrucciones que se le han dado? No hay otro camino que actuar de esta forma», ha dicho, y ha garantizado que el curso escolar empezará tal como está previsto.

Patrimonializar la policía

El líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha acusado a Illa de «convertir a la actual Policía Nacional en símbolo de la represión franquista» por la decisión del Gobierno de declarar la sede de la Jefatura de la Via Laietana de Barcelona como Lugar de Memoria Democrática por ser un espacio donde se cometieron crímenes de lesa humanidad o contrarios a los derechos humanos.

Illa ha defendido la decisión y ha recordado que, durante el franquismo, se torturó en este espacio, algo que ha subrayado que la policía actual ya no hace: «Es una policía democrática y es mérito de todos», ha afirmado, y le ha dicho a Fernández que no hace ningún favor a los cuerpos policiales si intenta patrimonializarlos.

«En el edificio de Via Laietana se torturó. Y no pasa nada, yo defiendo que haya un recuerdo de que allí se produjeron unas prácticas que el Cuerpo Nacional de Policía hoy ha dejado atrás. ¿Qué problema tiene usted, señor Fernández? Es que no lo entiendo», ha expresado.

Visita de los reyes

El diputado de la CUP Dani Cornellà ha interpelado al presidente con motivo de la visita de los Reyes a Barcelona por los Premios Princesa de Girona, asegurando que la población catalana está mayoritariamente en contra de la monarquía, y criticando que se pretenda «mostrar normalidad institucional» aunque después tengan que militarizar absolutamente todo, en sus palabras.

Illa ha replicado que él debe mantener un comportamiento institucional escrupuloso, y ha pedido respeto tanto por los defensores como por los detractores de la institución: «Respeto las opiniones de todos, también la suya, aunque no la comparto, y respeto naturalmente el derecho de protesta que pueda tener la gente. También pido que se respete a los que pensamos de forma diferente».

Inseguridad y burkinis

Tras la interpelación del presidente de Vox en Catalunya, Ignacio Garriga, sobre un supuesto aumento de la criminalidad en Catalunya, Illa ha asegurado que en el primer semestre de 2025 han disminuido «el conjunto de hechos delictivos», y ha pedido a Garriga que deje de poner en riesgo la convivencia con sus afirmaciones y las actuaciones de su partido.

«No crea que me pasa por alto la actividad de su partido político y de sus concejales en diferentes fiestas de diferentes municipios de Catalunya, yendo a encender fuegos», le ha dicho, y ha augurado que fracasarán en hacerlo porque Catalunya quiere convivencia.

En el turno de Aliança Catalana, su líder Sílvia Orriols ha defendido la prohibición del uso del burkini en las piscinas municipales, e Illa ha contestado que en vez de defender los derechos humanos y los de las mujeres se dedica textualmente a encender el país: «Usted expulsa a la gente. Usted practica un discurso de odio. Usted no es digno de representar a Catalunya», le ha reprochado.