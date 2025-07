Ayala (PSOE) exige la dimisión de Noelia Núñez tras "mentir" en su currículum y afea su "complejo de ser de Fuenlabrada"

El alcalde de Fuenlabrada y secretario de Turismo del PSOE, Javier Ayala, ha exigido este miércoles la dimisión de la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del Partido Popular y portavoz de los 'populares' en el Ayuntamiento, Noelia Núñez, tras «mentir» en su currículum y cree que tiene «complejo» de ser de esta ciudad del sur madrileño y de «no tener titulación universitaria».

Así lo ha trasladado el regidor en sus redes sociales después de que la propia Núñez admitiera que no había acabado sus estudios universitarios y que su ficha de diputado del Congreso tenía una «equivocación», aunque afirmaba que nunca había tenido «intención de engañar a nadie».

En cambio, Ayala ha recalcado que no hay que «avergonzarse por no tener una licenciatura y estar en política», pero sí «de mentir». «Se te va de las manos cuando pretendes codearte con los del barrio de Salamanca pero tienes complejo por ser de Fuenlabrada y no tener titulación universitaria», ha lanzado a Núñez.

En el siguiente mensaje ha recuperado una entrevista en la que la portavoz del PP en Fuenlabrada hablaba de sus estudios y de haberse «sacrificado como tantos jóvenes» en España. Ayala apunta a que Núñez «no se equivocó solo» en la página del Congreso al hablar de sus «titulaciones fantasmas».

«No solo incumples los estatutos de tu partido, es que si mientes en algo así, no puedes seguir ni un minuto más en tus puestos. Y el señor Feijóo ¿qué pensará de todo esto?», remata el regidor de Fuenlabrada.