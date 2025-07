Valencia contará con un parque metropolitano inundable con dos corredores verdes como "defensa" frente a riadas

La Generalitat destinará más de 150 millones de euros para alargar el antiguo cauce del Turia y acondicionar una infraestructura similar en l'Horta Sud que permita crear "un nuevo parque metropolitano inundable que actúe como defensa ante inundaciones y complemente las obras de encauzamiento de los barrancos que tiene que realizar el Gobierno de España".

Así lo ha anunciado el 'president', Carlos Mazón, que ha dado a conocer el plan en un acto celebrado este martes en el Centro de Recuperación de Fauna La Granja, ubicado en El Saler (Valencia).

El jefe del Consell ha avanzado que los Presupuestos de 2026 tendrán una partida de 2 millones de euros destinada a desarrollar este proyecto en el marco de un plan estratégico que contará, además, con financiación público-privada, a través de la compensación de emisiones de Co2, y buscará la financiación de la Unión Europea.

Este espacio «replicará el papel de l'Albufera en las riadas del pasado mes de octubre que actúo como elemento laminador del agua salvando vidas, infraestructuras y bienes», ha aseverado Mazón.

De esta forma, tal y como ha remarcado, «se va a cubrir una carencia del área de influencia de la ciudad de València que, a diferencia de otras ciudades europeas como Múnich, no cuenta con una red de parques metropolitanos que conjuguen los valores naturales y paisajísticos con las necesidades de reposo, ocio, deporte y disfrute al aire libre de los ciudadanos».

El nuevo parque se estructurará en dos corredores verdes que conectarán l'Albufera, el Parque Natural del Turia y parte de l'Horta a lo largo de 35 kilómetros que servirán para la regeneración de 1.500 hectáreas de suelo rústico que fueron especialmente afectadas por las riadas.

Además de recuperar terrenos dañados y conectar espacios naturales ya protegidos, estos parques actuarán como defensa contra las inundaciones, refugios climáticos y espacios libres de uso público.

Esta gran zona verde se dividirá en dos espacios conectados entre sí por vías ciclopeatonales. Por una parte, se desarrollará el Parque del Turia, con una longitud de 10,5 kilómetros que dará continuidad al Jardín del Turia por las riberas del río hasta llegar a la Pinada de la Vallesa.

Por otro lado, se pondrá en marcha el Parque de L'Horta Sud que contará con un brazo principal de 18,5 kilómetros desde el Parque Natural de l'Albufera hasta Picanya y una segunda zona de 5,5 kilómetros desde la laguna hasta Massanassa y Catarroja.

"cambiará fisionomía del área metropolitana"

El 'president' ha destacado que «será un espacio natural que multiplicará por diez la superficie del Jardín del Turia de València y se situará entre los más grandes de Europa y cambiará para siempre la fisionomía del área metropolitana de la capital».

«Un reto que estamos dispuestos a asumir en coordinación con los municipios y la Administración General del Estado», ha aseverado Mazón, que ha reclamado al Gobierno «lealtad institucional y la cooperación que la ciudadanía espera de los poderes públicos».

La presentación y redacción de este proyecto ha contado con la participación de expertos de la Universitat Politècnica de València y entidades como el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo.

"una cuestión de estado"

Para Carlos Mazón, «la reconstrucción de l'Horta Sud debería ser una cuestión de Estado, no sólo por el más de medio millón de personas que en ella residen, sino por su gran potencial productivo y de servicios».

Así, ha destacado que, esta comarca, «cuenta con una serie de valores intangibles como su capital humano, su rico mapa empresarial y su potencial de integración social ya que cuenta con entornos de gran calidad ambiental como l'Albufera y L'Horta».

«La reconstrucción va mucho más allá de reponer o reparar lo que el agua destruyó el 29 de octubre, sino que se trata de mejorar nuestro territorio en términos de seguridad, sostenibilidad y calidad de vida», ha defendido el dirigente autonómico.

«Ese es el espíritu de las iniciativas y proyectos que la Generalitat ha puesto en marcha durante los nueve meses que han transcurrido desde la tragedia. El Consell »ha llevado a cabo el mayor despliegue de capacidades de cualquier gobierno regional en la historia del Estado Autonómico", ha apostillado.

Por último, ha insistido en que ese esfuerzo «lo estamos ejecutando prácticamente en solitario, sin ayudas a fondo perdido por parte del Gobierno central».

Preguntada por este plan en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, la vicepresidenta, Susana Camarero, ha comentado que en los 150 millones previstos están contempladas las expropiaciones.

«Es un plan ambicioso que va a devolver no solamente, como decía el presidente, la esperanza a Valencia, sino que va a suponer desde la ambición tener un colchón verde, un espacio verde importante con numerosas actividades que se van a ir desarrollando y también ahí influirán todas las administraciones competentes, no solamente el Gobierno de la Generalitat y los ayuntamientos por donde atraviesan, sino también el Gobierno de España. Por lo tanto, el presupuesto no está cerrado porque hay que cerrar todo lo que va dentro del plan», ha agregado.