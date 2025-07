Emergencias recibió el día de la dana 19.821 llamadas, 8.290 de las cuales no fueron atendidas

El servicio de Emergencias 112 Comunitat Valenciana recibió el pasado 29 de octubre --el día de la trágica dana en la que perdieron la vida 228 personas-- un total de 19.821 llamadas, con un pico de 2.438 en la franja de las 17.00 horas. Del total de llamadas, 8.290 no fueron atendidas.

Así figura en la información que la Subdirección General de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha remitido al Juzgado de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la barrancada.

En el marco del procedimiento, la magistrada había solicitado información sobre las llamadas asociadas «al detalle» que no figuraban en el informe inicial, especificando la hora, origen geográfico y contenido (no grabación), si fueron atendidas por otros centros del Estado español, así como aquellas que no pudieron ser atendidas.

En este informe, consultado por Europa Press, se da cuenta de 19.821 llamadas registradas en el sistema aquel día, una cifra en la que se incluyen también aquellas que no llegaron a ser atendidas por el sistema 112, «bien por finalizar la llamada la persona llamante antes de ser atendida o por corte de la comunicación por razones ajenas durante el tiempo de espera».

Así, el desglose facilitado a la instructora es el siguiente: recibieron 19.821 llamadas, de las que las atendidas fueron 9.605; las no atendidas con un tiempo de espera superior a 10 segundos alcanzaron las 5.832, mientras que las no atendidas con un tiempo inferior a 10 segundos, 2.458. Además, hubo 1.926 llamadas no atendidas inicialmente pero que después sí lograron contactar en posteriores intentos. Los incidentes gestionados --que pueden corresponder a llamadas diferentes-- fueron 4.770.

El informe también detalla la evolución de esas llamadas a medida que transcurrían las horas. Se superaron las mil llamadas en la franja de las 15.00 horas, con 1.462. Seguidamente, la cifra fue variando: a las 16.00 horas se recibieron 1.833; a las 17.00, 2.438 --la máxima concentración--; a las 18.00, 1.439; a las 19.00, 1.066; a las 20.00 horas, 1.539; a las 21.00 horas, 1.058; a las 22.00 horas, 1.019 y, finalmente, a las 23.00 h, 1.020.

Además de proporcionar estas tablas de datos, Emergencias explica que el sistema 112 Comunitat Valenciana únicamente se registra información asociada a la localización de la llamada en las atendidas y, por tanto, no existe información geográfica asociada de las llamadas entrantes no atendidas. De la misma manera, no existe información asociada sobre el contenido de las llamadas no atendidas.

Por otra parte, apunta que el desvío de llamadas a otros centros 112 del Estado Español, es algo «totalmente ajeno» al 112 Comunitat Valenciana y es realizado directamente por los sistemas de gestión de llamadas de las diferentes compañías operadoras. Es decir, cuando no pueden «entregar» una llamada a 112 Comunitat Valenciana porque todos sus canales de entrada disponibles en determinado momento están ocupados, cada empresa de telefonía gestiona las llamadas que no puede entregar de diferente manera.

Así, continúa la Subdirección, existen operadoras de telefonía que devuelven algún mensaje a la persona llamante indicando que no se puede entregar la llamada, pero también se ha comprobado que hay circunstancias (en función de la configuración interna de cada operadora de telefonía, y de la que no se hace partícipes a los diferentes 112) en las que estas entregan la llamada a un centro alternativo.

Una llamada entregada a 112 Comunitat Valenciana no se redirige nunca automáticamente al 112 de otra comunidad autónoma. No obstante, lo indicado, en aquellos casos en los que el 112 que ha recibido la llamada lo considere oportuno, la puede remitir al 112 Comunitat Valenciana, a través de su teléfono de cabecera, agrega el informe.

Rescates bomberos hasta las 15 horas

Por otra parte, la jueza Nuria Ruiz Tobarra ha recibido también un informe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia en respuesta a su petición de información sobre el momento a partir del cual se iniciaron los primeros rescates el 29O y cuántos se llevaron a cabo hasta las 15:00 horas.

Al respecto, un documento suscrito por el inspector jefe del cuerpo consultado por Europa Press, alude a que los primeros incidentes asociados fueron, a las 07:29 horas, un camión volcado en Alzira que derivó en un rescate por lluvia, dado que el auxilio al conductor «no se pudo realizar por tierra o vadeo por afluencia de agua, teniendo que ser evacuado en helicóptero V-990 y personal del grupo GERA».

A las 08:01h se tuvo conocimiento de entrada de agua en una casa por la ventana y la imposibilidad de acceder a un piso superior por parte de su ocupante en Catadau. Allí se rescató a una mujer de avanzada edad y movilidad reducida alrededor de las 8:30 horas.

Asimismo, los rescates que se efectuaron y quedaron registrados como consecuencia de la dana hasta las tres de la tarde fueron estos: un varón en Alzira evacuado en helicóptero a las 09:31h; una mujer en Alzira, cerca de la ubicación anterior, evacuada en helicóptero a las 09:35h; una mujer de avanzada edad en Catadau; rescates diversos «de fortuna» (término que se refiere a los realizados sin previo aviso) sin cuantificar conforme se avanza por la población de Catadau alrededor de las 09:00h, entre ellos una mujer y dos menores; y 5 componentes de una familia, en vivienda aislada en Montroi (aviso a las 09:26h).

También se recoge actuaciones para auxiliar a 2 personas de avanzada edad en Rafelguaraf (aviso a las 09:35h); personal trabajador de la Cooperativa agrícola de Llombai, que evacuado tras la caída de elementos no estructurales del techo de la nave donde se encontraban trabajando y ante la inundación de la vía de acceso(aviso a las 09:58h); 3 personas en l'Alcúdia, evacuados en helicóptero a las 12:30h: 1 mujer en Alzira, CV-554, en vivienda aislada; personal trabajador de una empresa en Alzira, en la CV-554, que fueron evacuados a plantas superiores y quedan aislados junto con la dotación de bomberos durante horas; 4 personas en Utiel, evacuadas de un establecimiento restaurante (aviso a las 13:16h); 3 personas más en Utiel, de fortuna, evacuados de plantas bajas inundadas; y rescates diversos de fortuna en el barrio Alameda de esta misma población (aviso inicial a las 13:32h).

Por último, se habla de 1 varón rescatado en Requena, en la CV-446, por encontrarse dentro de su vehículo en una rambla a las 13:37h; 6 vehículos con sus ocupantes en Requena, Campo Arcís, evacuados hacia la N-330; 2 personas en Quart de Poblet, zona rural, evacuados en helicóptero a las 14:21h.

Desde este cuerpo de seguridad precisan que «el número de rescates realizados por las dotaciones es superior al que se pudo registrar debido a la alta carga de trabajo que se soportó durante este periodo y las horas posteriores por parte de las dotaciones actuantes y en el Centro de Comunicaciones y Control del Consorcio de Bomberos de Valencia, así como la filiación de los rescatados y las horas exactas en que se efectuaron algunos de ellos, datos que en una situación habitual hubiesen sido anotados».

En definitiva, durante el periodo comprendido entre el inicio del episodio meteorológico y las 15.00 horas del 29O se recibieron a través del sistema CoordCom 394 incidentes o peticiones de servicio, de diversa índole, resumen.