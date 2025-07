PSOE podrá visitar el próximo 31 de julio el chalet de la Comunidad en Rascafría que usó Ayuso con su familia

El PSOE-M podrá visitar el próximo 31 de julio el chalet de El Paular ubicado en Rascafría, junto al Parque Nacional de Guadarrama, que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, utilizó junto a su familia el fin de semana del 12 de julio.

Así lo han trasladado fuentes del PSOE-M a Europa Press tras recibir respuesta a la solicitud remitida por la portavoz de la formación en la Cámara de Vallecas, Mar Espinar, enviada a la Mesa de la Asamblea, donde solicitaba que se le asignara «día y hora» para esta visita al inmueble adquirido en 2023 por el Ejecutivo regional, según informó el viernes 'El País'.

«La señora Ayuso y su ciudadano particular, ese que defraudó a Hacienda y que trabaja en una empresa a la que pagamos miles de millones de euros en perjuicio de la sanidad pública, llevan un fin de semana de tapadillo intentando ocultar un uso particular de una finca que se compró con el dinero de todos los madrileños», afeó este lunes Espinar en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, en las que ha señalado que quieren conocer el «casoplón» pagado «por los madrileños» con un total de 4,3 millones de euros.

Fuentes del Gobierno regional han destacado a Europa Press que se trata de un espacio que se ha utilizado para reuniones y que el fin de semana del 12 de julio «fue la primera vez que acudió la presidenta». «Es un uso permitido y muy austero, nada que ver con otras residencias como Quintos de Mora. La presidenta no ha utilizado ningún servicio de la Comunidad», reivindicaban.

Por su parte, Díaz Ayuso, a preguntas de los periodistas tras el acto de presentación del proyecto Milla Canal, ha expresado que no ve equiparable «el Falcon, los viajes a República Dominicana y los cuatro palacios» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con ir a Rascafría con su táper y «comprar en el (supermercado) Covirán» con sus medios.

«He estado dos días en una casa y me llevé mi comida de casa, cené en un restaurante del pueblo y compré en el Covirán con mis medios», ha remarcado ante la prensa.

Para la presidenta autonómica, todo forma parte de un «ataque personal» contra ella. «Se me critica que yo no pueda vivir por mis medios en una casa que no me paga nadie y tengo que ver cómo se quieren equiparar cuatro palacios durante siete años, con todos los séquitos y ninguna transparencia porque todavía no se sabe nunca quién va y que se negocia en esos palacetes. Se quieren tapar prostíbulos y que el suegro (de Sánchez) recibía sobres en dinero negro y cuatro pisos pagados con estas tramas», ha lanzado la jefa del Ejecutivo madrileño, que ha cargado contra la «dictadura comunista» que cree que protege a Sánchez y su entorno.

Díaz Ayuso tiene claro que «se intenta de manera chavista desprestigiar a la gente». «Yo me llevé mi comida de casa, cené en un restaurante del pueblo y compré con mis medios en el Covirán, por cierto, con un personal excepcional», ha respondido sobre su estancia en Rascafría.