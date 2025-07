Gobierno vasco y LAB, CCOO y UGT acuerdan que el personal público podrá teletrabajar dos días a la semana

Gobierno vasco y los sindicatos LAB, CCOO y UGT han acordado que el personal público podrá trabajar de manera no presencial dos días a la semana y podrán acogerse al teletrabajo, además del personal técnico que podía hacerlo hasta ahora, el personal auxiliar administrativo, administrativo y jefaturas, según ha informado el Ejecutivo autónomo.

La Mesa Sectorial de la Administración General se ha reunido este lunes, de manera extraordinaria, para tratar y aprobar la propuesta de acuerdo sobre modalidades laborales de teletrabajo y trabajo no presencial dirigido al personal funcionario y laboral de la Administración General de Euskadi y sus Organismos Autónomos. Además, será aplicable supletoriamente a los Entes Públicos de Derecho Privado; Sociedades Públicas, Fundaciones y Consorcios.

El Gobierno Vasco lleva meses trabajando la propuesta sobre el teletrabajo junto a los sindicatos en la mesa técnica creada a tal fin. Se han llevado a cabo varias reuniones técnicas y desde el inicio, el Gobierno Vasco ha mantenido «una postura claramente posibilista» para la puesta en marcha de la modalidad no presencial.

Así, el Gobierno ha propuesto dos días de teletrabajo y ampliar dicha modalidad a todo el personal que tenga tareas teletrabajables, incluso al personal con horarios especiales. Dichos dos días podrán ampliarse o reducirse por motivos de organización del servicio.

Según ha informado el Ejecutivo, el teletrabajo será «voluntario, reversible y tendrá una duración máxima de un año, prorrogable». Además, se ha apostado, también, por un teletrabajo no necesariamente vinculado al domicilio particular y se va a trabajar en un nuevo espacio formativo, adaptado a las necesidades del personal. La formación será online y obligatoria para las personas que vayan a trabajar de manera no presencial. El IVAP llevará a cabo acciones formativas con carácter mensual y se expedirá una acreditación tras su finalización.

Tras haber expuesto en la Mesa Sectorial del pasado martes la propuesta elaborada conjuntamente y haber incorporado las últimas observaciones de los sindicatos, el acuerdo para la implantación y ampliación del teletrabajo al personal auxiliar administrativo, administrativo y jefaturas, además del personal técnico que hasta ahora podía teletrabajar, ha sido suscrito por los sindicatos LAB, CCOO y UGT en la Mesa Sectorial Extraordinaria que ha tenido lugar este lunes.

Ahora el Gobierno Vasco iniciará la tramitación interna, con la previsión de publicar la convocatoria para acogerse al teletrabajo en octubre.

Por otra parte, el consejo de Gobierno abordará este martes la subida salarial del 0,5% de los empleados públicos a fin de que dicho incremento se pague en la nómina de julio. La subida corresponde al año 2024 con carácter retroactivo después de que el Gobierno central haya aprobado recientemente dicha subida.