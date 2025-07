Pérez Llorca afirma que Camps tiene "todo el derecho" a optar a liderar el PPCV: "¿Cuándo hemos sido desleales con él?"

El secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, asegura que el 'expresident' de la Generalitat Francisco Camps tiene «todo el derecho» a postularse para liderar de nuevo la formación en la Comunitat Valenciana, aunque considera que sería más oportuno que lo hiciera «cuando llegue el momento». Además, sostiene que desde el partido «nadie ha sido desleal» con él, más bien «todo lo contrario». «¿Cuándo hemos sido desleales?», ha preguntado.

«Ningún entrenador muestra la alineación hasta que no quedan dos horas antes del partido. Decir, a equis tiempo vista de que hay un congreso, que quiero ser el candidato, pues parece una oda al viento», reflexiona en una entrevista con Europa Press, en la que insiste en mostrar «muchísimo respeto» por el 'expresident', al que considera que se le ha tratado «injustamente» y «muy mal».

De hecho, ha instado al también 'expresident' Ximo Puig y a la exvicepresidenta del Consell y exlíder de Compromís Mónica Oltra, quienes «firmaron nueve veces denuncias contra él», a «pedirle perdón». «Cuando un dirigente como Ximo Puig sigue en política colocado a dedo por Pedro Sánchez y nueve veces se ha demostrado que ha denunciado de forma falsa a un 'president', debería haber dimitido y haberse ido a casa, por responsabilidad política», ha sostenido.

En cualquier caso, ha señalado que Camps, «cuando llegue el momento» del congreso regional del PPCV, tendrá «todo su derecho del mundo a presentarse, como cualquier otro militante», pero ha considerado que ahora su postura «era extemporal».

En este contexto, Pérez Llorca se pregunta «cuándo hemos sido desleales con el 'president' Camps» y subraya que no cree que «nadie haya sido desleal» contra él, sino «todo lo contrario». «Siempre le hemos mostrado el cariño que merece. No entendí muy bien esas declaraciones, pero le respetamos», asegura, después de que el expresidente, en el acto en que anunció su intención de volver a liderar el PPCV, pidiera a los actuales dirigentes del partido «la misma lealtad» hacia él.

Sobre si considera que hubo un periodo de tiempo en que desde el PPCV se le repudió, el también síndic 'popular' en Les Corts ha respondido que no sería con la actual generación. «No sería con Carlos Mazón, con Juanfran Pérez como secretario general, no sería con Vicent Mompó, no sería con Marta Barrachina ni con Toni Pérez. Creo que formamos una nueva generación de políticos que tenemos muy claro el respeto que merece el expresidente Camps», ha manifestado.

El congreso regional, sin fecha

Precisamente, sobre el congreso regional del PPCV, que debería haberse celebrado este verano pero que 'Génova' ha aplazado, Pérez Llorca ha defendido la tesis de que 2025 «no podía ser un año de congreso porque no estamos pensando en cuestiones internas», sino en la reconstrucción tras la dana. Además, ha apuntado que los estatutos aprobados en el reciente congreso nacional del PP recogen que en «circunstancias especiales» se pueda «demorar» el regional.

En cualquier caso, ha aseverado que llegará «un momento en que se tendrá que afrontar» ese cónclave, aunque a día de hoy resulta «imposible dar una fecha». «Pero tenemos que cumplir nuestros estatutos de partido e indican claramente que es importante que se celebren los congresos regionales», ha recalcado, y ha rechazado «especular»: «Ahora estamos enfocando en la reconstrucción. Cuestiones internas del partido nos preocupan menos».

En este contexto, y tras el nombramiento de Miguel Tellado como secretario general del PP, en sustitución de Cuca Gamarra, el dirigente considera que el PPCV tiene «el reconocimiento que debimos tener siempre» como «segunda delegación más importante de España», con una persona como Tellado, con un perfil «más orgánico y más de partido», que entiende «muy bien de la política interna». Y tras el congreso nacional, valora que el PPCV ha «vuelto a la normalidad».

Ve "fuerte" y "con ganas" a mazón

De cara a la futura elección del candidato del PP a las próximas elecciones autonómicas, Pérez Llorca apuesta por que se decida desde la Comunitat Valenciana --«siempre»--, aunque recalca que los estatutos establecen que la decisión la adopta la dirección nacional. En cualquier caso, está convencido de que 'Génova' «escuchará a las bases y a los valencianos».

Y sobre si cree Mazón está en condiciones de ser el candidato del PPCV a la próxima convocatoria electoral, asegura que le ve «fuerte» y «con ganas de llevar a cabo la reconstrucción» tras la dana. «Lo que no veo es un 'president' perdiendo tiempo ahora en cuestiones demoscópicas o en cuestiones de candidaturas, porque queda mucho tiempo para esas cosas», ha señalado.

Quien debe dimitir es sánchez

Mientras, Pérez Llorca considera que quien debe dimitir y convocar elecciones es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que sería «lo correcto y lo más limpio democráticamente hablando». «Es presidente sin haberlas ganado, simplemente por haber llegado a acuerdos a base de cesiones, desde la amnistía, que ha sido una vergüenza, hasta lo último que estamos viendo como las cesiones de todo el impuesto del IRPF a Cataluña», ha denunciado.

Por tanto, a su juicio «lo lógico y lo normal» sería que convocara elecciones «y que los españoles decidamos si queremos seguir haciendo cesiones a los independentistas o queremos otra forma de gobernar que por lo menos respete las instituciones». «Pero con Pedro Sánchez nunca se sabe», ha admitido.

Al respecto, sospecha que todavía «queda mucho por aclarar de los escándalos de corrupción que hemos vivido estos días» y que afectan a destacados exmiembros del PSOE como José Luis Ábalos o Santos Cerdán, porque «aclaraciones no hay ninguna, más allá de poner cara de pena». «Todos los españoles merecemos que nos expliquen qué ha pasado y si hay una financiación irregular en el PSOE, qué da la sensación de que la hay», ha aseverado.

Precisamente, sobre el exministro de Fomento, el valenciano José Luis Ábalos, cree que el PSOE «no está actuando de ninguna forma», algo que a su parecer «no es de extrañar». «Lo que sí que me da mucho coraje es ver que otras formaciones políticas, con tal de mantenerse en el sillón, a cambio de nada, como Compromís, estén apoyando a un presidente del Gobierno corrupto, que tiene a su mujer, a su hermano y a sus secretarios de Organización señalados, le den un voto en blanco al 'sanchismo'», ha expuesto.

Compromís, el "sainete valenciano"

Además, ha cuestionado que precisamente los socialistas llegaran al Gobierno gracias a una moción de censura «porque querían combatir la corrupción» y ha retado a Compromís, «los nacionalistas de aquí», formación a la que ha reprochado su «hipocresía», a explicar «qué han conseguido para la Comunitat Valenciana en estos años».

De hecho, ha bautizado a la coalición como el «sainete valenciano» porque «se separan» en el Congreso, aunque «votan lo mismo», pero «aquí --en la Comunitat-- están juntos». «Es una tomadura de pelo», ha asegurado sobre la ruptura entre Àgueda Micó (Més) y Alberto Ibáñez (Iniciativa), y ha criticado que Compromís únicamente haya conseguido para los valencianos en estos años «mantener en el poder» a Pedro Sánchez.

Por otro lado, Pérez Llorca ve «muy lícito» que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aspire en un futuro a gobernar en solitario y en minoría, sin ministros de Vox, una postura que afirma que «aplaude». «Luego, cuando haya elecciones, ya se verá qué se tiene que hacer o no», ha deslizado. Y sobre los ataques de Feijóo al presidente del Gobierno, afirma que no se trata «de una línea dura o no», sino de demostrar «la falsedad y la hipocresía socialista».