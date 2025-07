El PSOE afea a la Junta el número de personas sin competencias básicas digitales pese al Plan de Capacitación

El parlamentario autonómico por el PSOE de Almería José Luis Sánchez Teruel ha denunciado una mala gestión del Plan de Capacitación Digital de la Junta tres años después de su puesta en marcha.

Ha sostenido que, «por los datos de la evaluación del año 2023, donde Andalucía estaba casi cuatro puntos por debajo de la media nacional de personas con competencias básicas, sabemos que la reducción de las cifras de personas sin capacidades digitales básicas ha sido más baja desde que está el plan, a pesar de contar con más de 200 millones de euros de presupuesto, de los que 160 proceden de fondos europeos, que en el año anterior a su aprobación», ha asegurado.

Para Sánchez Teruel, según una nota, «esto es el reflejo del fracaso colectivo del Gobierno de Moreno Bonilla, porque al hacer el plan sumaron acciones que ya tenían previstas otras consejerías», como la inversión de Educación en equipamiento digital para los centros educativos, de Función Pública, Economía y Hacienda, Empleo, Agricultura o Salud, pero que sin embargo las «utilizaron para que tuviese una cifra más grande de presupuesto y, con ello, también terminaron siendo corresponsables del plan».

En este sentido, ha aseverado que la Consejería de Presidencia, «que es quien impulsa el plan», ha ejecutado el 50% del presupuesto previsto después de tres años. En concreto, los socialistas apuntan que el Bono Digital sólo ha consumido el 1% del presupuesto en tres años, las acciones dirigidas a pymes, a personal de dirección de empresas, no alcanzan un 25% de ejecución y el uso de los talleres de fabricación y diseño es mínimo porque «quizás no están donde están los emprendedores que pueden utilizar los equipamientos de un taller de esas características».

Según ha señalado, una parte importante de la ejecución presupuestaria del plan ha tenido por objeto la adquisición de paquetes informáticos y equipamiento para los cerca de 800 centros Vuela o Guadalinfos. A cada uno se les ha facilitado kits digitales y equipamientos de hasta 60.000 euros, donde se ha incluido un programa de Telemedicina o de banca online, valorados cada uno en otros 6.000 euros, «que se han quedado guardados en las estanterías y sin utilizar por la falta de formación de los dinamizadores o agentes de innovación local».

De otro lado, Sánchez Teruel considera que «el plan, en su gestación, no ha realizado una zonificación y un diagnóstico para tratar de localizar a esos tres millones de andaluces y andaluzas a los que estaba destinado, con lo cual si no sabemos dónde están ni quienes son es imposible que nadie pueda dirigirse a ellos». A su juicio, esto ha ocurrido porque la metodología no es proactiva, ya que «no contempla llamar o salir a la calle a buscar a las personas sin capacidades digitales básicas».

Así, ha ahondado en que «sin estar en su entorno y sin ser proactivos para salir a buscarlos es muy complicado que acudan a los centros existentes para su capacitación digital, puesto que puede que no estén ni en la localidad donde residen o ni siquiera en su barrio».

"desmantelamiento" de centros en almería

Sánchez Teruel ha criticado que desde que gobierna Juanma Moreno se han «desmantelado centros que había en barrios donde eran necesarios y no se han implantado en otros donde también son imprescindibles», para a continuación apostillar que esto ha ocurrido en La Chanca y Pescadería en la ciudad de Almería o en el núcleo de población de Pampanico en El Ejido, donde el Gobierno andaluz del PP ha «cerrado» los centros que había.

De este modo, el parlamentario andaluz ha indicado que en la ciudad de Almería hay barrios como La Fuentecica y el Quemadero «donde son necesarios estos recursos y no los tienen», o en municipios como El Ejido o Roquetas de Mar, que con más de 100.000 habitantes en ambos casos, carecen de estos servicios desde donde capacitar a su población, «lo que hace crecer la desigualdad entre los almerienses y el resto de andaluces y andaluzas».