Amaia llena el Escenario Natural de Pirineos Sur en un concierto con Izaro

La XXXII edición de Pirineos Sur posee uno de sus carteles con mayor presencia femenina y esta noche se han estrenado en el escenario flotante de Lanuza dos de las mujeres más interesantes de la escena nacional de este momento, cada una desde un planteamiento artístico diferente: Amaia e Izaro.

Izaro, que generosamente ha sustituido a Valeria Castro tras su cancelación de última hora, ha llegado a Lanuza con su nuevo disco, el sorprendente 'cerodenero', desplegando un recital cargado de sentimientos.

Por su parte, Amaia se ha confirmado como una de las autoras más inspiradoras del pop del momento. La navarra, con una puesta en escena arrolladora y una producción pocas veces vista en el festival, ha presentado las canciones de su aplaudido 'Si Abro Los Ojos No Es Real'.

Valeria Castro no ha podido actuar en Lanuza debido al fallecimiento de su abuela. Según ha compartido la artista en redes sociales: «Con mucho dolor tengo que anunciar que no podré participar hoy sábado en el Festival Pirineos Sur. Lamentablemente mi abuela Micaela falleció ayer. Para quienes me conocen y conocen mi música, saben lo importante que es para mí, mi inspiración, mi motor, mi guerrera».

En una muestra de generosidad y compañerismo, la artista Izaro ha aceptado la invitación del festival para actuar esta misma noche en su lugar, compartiendo escenario con Amaia. La cantautora vizcaína es una de las voces más personales del pop actual, sobre todo gracias a la publicación de su quinto trabajo. Y su concierto fue un viaje emocional, con momentos para la introspección, rabia, alegría y también para pasajes sutiles y otros más potentes.

Izaro finalizó su gira hace tres días en México y llegaba directa a Lanuza con una banda perfectamente engrasada. Con formato clásico --batería, bajo y guitarra--, y con la propia Izaro muchas veces al piano, se ganaron rápidamente a un público expectante y curioso por la propuesta de la artista.

El recital, que se lo ha dedicado a Valeria Castro y su abuela, ha arrancado casi con timidez con 'Iparraldera' y 'Edzddh' pero, poco a poco, Izaro, ganando confianza, ha elevado el concierto sin prisa, solo con buenas canciones y una dulce presencia escénica.

'Mi canción para Elisa', una canción dedicada a su propia abuela, ha realzado los aplausos más intensos, hasta ese momento del concierto, y ya con el anfiteatro en el bolsillo se ha despedido con toda la banda abrazada mientras sonaba 'La raíz' de Valeria Castro; un hermoso homenaje para una noche que se sintió diferente, pero especial desde el comienzo.

Gran estrella del pop

Amaia se ha estrenado en Pirineos Sur ya como una de las grandes estrellas del pop actual. Su fórmula es tan clásica como moderna y disruptiva: capaz de reinterpretar el clásico 'Corre, corre, caballito' en 'Tocotó' y versionar 'Santos que yo te pinte' de Los Planetas.

Tanto en su faceta de performer como de multiinstrumentista, la artista navarra ha ofrecido un repertorio impecable y ha desplegado todas las cualidades que la consolidan como una de las voces más destacadas del panorama musical. 'Si Abro Los Ojos' ha sido el álbum de la consagración definitiva, con el que ha convencido a todo tipo de públicos, y gran parte del repertorio se ha centrado en él.

El irresistible ritmo de 'Magia en Benidorm', la belleza de 'Nanai"' --con guiño a 'La tarara'--, la encantadora 'M.A.P.S', o el inspiradisimo piano de 'C'est la vie' son buenos ejemplos que han sonado esta noche.

Y es que, aunque el espectáculo de Amaia es apabullante en muchos momentos, lo que realmente llega al corazón son sus canciones y su manera de cantar, muy intensa a la vez que tierna.

Y en todo momento, muy bien acompañada de percusión, guitarra, teclados y bajo. Y, algo más: una presencia magnética indiscutible. Los bises han comenzado reivindicando la tradición, de la que la artista es buena conocedora, con esa jota tan personal que escribió llamada 'Yamaguchi', el homenaje a Federico García Lorca con 'Zorongo gitano' y la reivindicación de Papa Levante con 'Aunque parezca mentira'.

Se ha despedido con el anfiteatro completamente rendido con 'Tengo un pensamiento' y 'Bienvenidos al show'. Tercer sold-out de esta edición.

Viva suecia

Y mañana finalizará esta intensa segunda semana de Pirineos Sur con el tercer sold out. Viva Suecia, banda imprescindible del indie nacional, viene dispuesta a dejar huella en Pirineos Sur.

Les acompañarán en esta jornada Ultraligera, uno de los grupos emergentes con mayor proyección del momento. Su primer disco, 'Pelo de foco', ha sido recibido con entusiasmo por crítica y público, y cada concierto confirma que su propuesta, entre el indie-pop y la electrónica más elegante, ha llegado para quedarse.

En una apuesta por la movilidad sostenible y la protección del entorno natural que rodea el recinto, durante los días de concierto solo se podrá acceder al festival a pie por una vía verde de unos 20 minutos de paseo, en bicicleta o mediante autobuses lanzadera que parten de Sallent de Gállego o desde el parking gratuito habilitado en el pueblo vecino de Formigal.

Este servicio conecta con el festival desde las 19 horas hasta el cierre, con una frecuencia de 20 minutos y tres líneas según el recorrido. Es importante garantizarse plaza, sobre todo estos días de sold-out, reservando los billetes de forma anticipada, aunque también existe la opción de comprar directamente en las paradas, sujeto a disponibilidad.