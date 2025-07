Pérez Llorca (PPCV): "Todos los políticos valencianos de izquierdas son 'sanchistas', también los de Compromís"

El secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, lamenta que todos los políticos valencianos de izquierdas «son 'sanchistas', los del PSOE, pero también los de Compromís», una situación que a su juicio «agrava el problema» de la recuperación de la Comunitat Valenciana tras la dana del 29 de octubre. En este sentido, asegura que le «avergüenza» que dirigentes socialistas «ni siquiera reclamen a su partido» que apueste por la reconstrucción, un proceso que lamenta que se desarrolla «más lento» por la falta de implicación de un Gobierno de España «más pendiente de mantenerse en el sillón».

Así lo afirma en una entrevista con Europa Press, en la que hace balance de la legislatura cuando se cumplen dos años del Consell liderado por Carlos Mazón. Durante este tiempo, valora que en la Comunitat Valenciana se han «cambiado cosas muy positivas» y se han impulsado «nuevas medidas y leyes» como la de Libertad Educativa, la educación gratuita de 0 a 3 años, el fin de la «imposición lingüística», la reducción de las listas de espera en sanidad y dependencia, el Plan Simplifica o las rebajas fiscales, todo ello «a pesar de lo que intenta vender la izquierda».

En este contexto, ha reivindicado la «capacidad de cambio» que ha demostrado el Consell de Carlos Mazón en los dos primeros años de la legislatura. «La gente no quería Botànic y lo que se hizo fue plasmar en un acuerdo la voluntad de los ciudadanos», ha señalado. Un periodo, en cualquier caso, marcado por la dana, «la catástrofe más importante de los últimos años», que a su juicio merece «una reflexión individualizada». Según Pérez Llorca, con la riada los valencianos «nos hemos sentido muy solos».

«Ha quedado evidente que no estábamos preparados nadie, ninguna administración, para una catástrofe de esa envergadura, pero lo que es cierto es que algunos han querido hacer de eso una oportunidad política y han utilizado el dolor de las personas», ha aseverado, al tiempo que ha defendido que «solo» el Consell piense en la reconstrucción. «Los otros siguen pensando en su oportunidad y en día en intentar disimular los escándalos de corrupción que han afectado al Gobierno de España», ha lamentado.

En clave interna, el también síndic del PP en Les Corts se muestra «muy satisfecho» de gobernar las principales ciudades y de haber «recuperado» las diputaciones. «El mensaje de cambio lo captaron muy bien todos los valencianos, y eso supuso que el PP volviese a ser lo que había sido», ha resaltado. En este punto, ha defendido el acuerdo con Vox para gobernar la Generalitat ante la negativa de PSPV y Compromís a «aceptar propuestas»: «Uno se tiene que deber a su territorio y luego a sus siglas, lo supimos entender muy bien».

La postura de vox, "más democrática" que la de la izquierda

Mientras, y respecto este segundo año de legislatura con gobierno en minoría del PP, ha agradecido a Vox que dejara a un lado los «puntos en los que discrepamos» para aprobar los presupuestos de 2025 y ha alabado que esta formación «haya apostado por la reconstrucción antes que por las desavenencias políticas». A su juicio, es «mucho más democrática» la postura de Vox que la de PSPV y Compromís, que «se niegan en banda a aportar nada» sin abandonar la «confrontación».

No obstante, admite que PP y Vox «no piensan igual» en otras cuestiones como la defensa del valenciano. Sobre este asunto, apuesta por un «equilibrio» y por «recuperar la convivencia» entre las dos lenguas cooficiales de la Comunitat frente a la «imposición lingüística» del Botànic, que generó «malestar en la sociedad», aunque advierte: «No podemos caer en el error de una imposición lingüística en castellano». «Cualquier partido que hable de imposición de una lengua a otra estará cometiendo un error», avisa.

Precisamente, sobre la relación con el PSPV y Compromís, lamenta que a ambos partidos «les dirige Pedro Sánchez» y este «dice lo que tienen que hacer o no». «Mientras no había tanto 'sanchismo' en la Comunitat Valenciana, podía hablar con algún dirigente socialista e intentar buscar acuerdos, pero hoy no existe ningún dirigente de la izquierda valenciana que no sea 'sanchista'. Y yo con Pedro Sánchez no tengo muchas ganas de pactar nada», argumenta.

Y sobre si ve a la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, como una rival fuerte de cara a las próximas elecciones autonómicas, Pérez Llorca rechaza valorar «esas cosas de los demás» e incide en que lo importante es que «estemos fuertes nosotros, que este partido --el PPCV-- continúe unido y fuerte como está». «Si estamos unidos y estamos fuertes, el PP seguirá gobernando la Generalitat», asegura.

La reconstrucción, "más lenta" por el gobierno

En materia de reconstrucción, Pérez Llorca lamenta la falta de apoyo del Gobierno de España: «Eso en Alemania, en Francia o en Italia no hubiese pasado y lo que es incomprensible es que el Gobierno no quiera ayudar simplemente por una estrategia política». A su juicio, existe una «clara estrategia del Gobierno de entorpecer la reconstrucción», algo «inconcebible». De hecho, advierte de que la recuperación se desarrolla de manera «más lenta» porque «solo» la lleva a cabo la Generalitat. «Si estuviese el Gobierno implicado, seguramente iría mejor», afirma.

«Yo preferiría que toda España contribuyese a la reconstrucción, que no como ahora que estamos contribuyendo económicamente a la soberanía catalana, a pagar todos los españoles por la reforma del sistema de financiación singular solo para Cataluña», señala, al tiempo que advierte al Gobierno de que «de nada significa poner mucho dinero si no reconstruyes las cosas». Además, tacha de «falacia» que el Ejecutivo central asegure que ha puesto «mucho dinero» y le acusa de «jugar con el dolor y la desgracia valenciana».

"faltó coordinación"

Sobre la gestión de la dana del Consell, el secretario general del PPCV cree que se ha demostrado que «ni el sistema de prevención ni el de alertas estaba preparado» y ha quedado evidente las «carencias del Estado y de todas las administraciones en general». «Faltó coordinación y eso hay que reconocerlo», admite.

Y sobre si considera que el 'president' de la Generalitat ha superado su etapa «más crítica» tras la dana, asegura que Carlos Mazón siempre ha estado «muy centrado» en la reconstrucción y que «no estará tranquilo hasta que no vea concluido» este proceso. Mientras, respecto a la investigación judicial de la jueza de Catarroja, rechaza comentarla ya que se encuentra en una fase «muy preliminar», pero no ve «ninguna declaración ni informe pericial» que apunte a la responsabilidad del jefe del Consell.

Financiación autonómica

En otro orden de asuntos, respecto a la financiación autonómica, Juanfran Pérez Llorca ve «muy complicado» y prácticamente «imposible» que se pueda llevar a cabo la reforma del sistema mientras gobierne Pedro Sánchez porque sus socios «no quieren a España». Al respecto, acusa a los socialistas valencianos de «someterse a lo que les dice su amo» y afea a Diana Morant que ya no hable de manera «tan vehemente» respecto a esta cuestión.

Además, critica la financiación singular de Cataluña, apuesta por «la solidaridad entre todas las regiones» y rechaza una comisión bilateral del Gobierno con la Comunitat Valenciana. «De nada servirá con Pedro Sánchez, porque hasta hoy cualquier reunión que se haya hecho en Valencia siempre salimos los valencianos perdiendo. Por lo tanto, la única solución que hay en estos momentos es que Pedro Sánchez se vaya», zanja.