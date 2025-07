Ayuso pide a PSOE no dar lecciones al PP: "La mayor de las corrupciones de Estado es la que sienta a Sánchez en Moncloa"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado este viernes que desde las filas socialistas se den lecciones sobre corrupción al PP cuando, ha incidido, «la mayor de las corrupciones de Estado es la que se sienta en La Moncloa», en alusión al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

En declaraciones a 'Radio Calamocha', la jefa del Ejecutivo autonómico ha cargado así contra un Gobierno «capaz de llevar al país a cualquier escenario» y al que sus socios de investidura «le chulean» mientras el presidente «les da todo».

Ayuso ha censurado así «los pactos y el negocio» del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, así como «la historia de España a través de Bildu o de Esquerra, o de Junts» que, según ella, han llevado a Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno «con el dinero del contribuyente, con el pasado y el futuro de todos los españoles».

«Es corrupción en vena y ¿todavía pretendes invertir la verdad, empatar?», ha cuestionado Ayuso, que ha cargado así contra la que para ella es «la mayor de las corrupciones de Estado», la que «sienta a Pedro Sánchez en la Moncloa».

En este sentido, ha recalcado que desde que los socialistas llegaron a la Moncloa se han comportado «como nuevos ricos» y no han dejado de «mentir» desde entonces. «La amnistía era inconstitucional. No pactaré con Podemos, Bildu fuera si quiere, se lo repito dos, cuatro, diez veces, las veces que haga falta. Todo era mentira y todo lo que pretende hacer no está en ningún programa electoral, porque la inmensa mayoría de los socialistas tampoco querrían esto», ha recalcado.

Los socios de sánchez le "chulean"

En esta línea, ha advertido que el jefe del Ejecutivo central «será capaz» de llevar al país «a cualquier escenario porque, según ha apuntado, sus socios, »que le chulean«, le exigen »ir por ese camino y les da todo".

«La España leal y fiel que nos dimos en el 78, donde la soberanía recae en el pueblo español emana y de ahí se articula en 17 regiones hermanas, esto ya no le vale a Pedro Sánchez para gobernar», ha denunciado.