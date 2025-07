Un concierto de Grupo Apache abre la actividad estival en Sierra Nevada (Granada) este sábado

La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada abre este sábado, 19 de julio, con la actuación gratuita de Grupo Apache, a las 21,00 horas, en la Plaza de Andalucía de Pradollano, en término de Monachil, en el área metropolitana de Granada, las instalaciones y programas de verano.

En la programación estival las actividades en torno al cielo de Sierra Nevada tendrán un especial protagonismo, han adelantado en una nota de prensa este viernes desde Cetursa, la empresa pública que gestiona el recinto.

Junto al tradicional concierto de Grupo Apache en la apertura de verano, la estación podrá en marcha el telecabina Borreguiles y el telesilla Veleta para que trasladar a senderistas y montañeros desde los 2.100 metros de Pradollano a cerca de la cota 3.000 donde arranca las rutas de la fusión de la nieve y la de algunos de los picos más emblemáticos de Sierra Nevada.

Simultáneamente abren las activades e instalaciones del complejo de atracciones Mirlo Blanco, en Pradollano, no muy lejos de donde ya está operativa la piscina del Club Montebajo, abierta al público desde el pasado fin de semana junto al apartahotel Trevenque.

El programa de astroturismo, con 28 actividades en el calendario, girará en torno a los amaneceres y atardeceres desde el Veleta, las visitas al Observatorio, la observación del cielo y la luna desde el paraje de Fuente Alta, y, sobre todo, a las dos Noches de las Perseidas (11 y 12 de agosto) desde Borreguiles, a donde se accederá con la apertura nocturna del telecabina.

Celebrados ya varios de los eventos deportivos más destacados como la Sierra Nevada Límite o la Subida Cicloturista al Veleta, la gran competición del verano se celebrará el 10 de agosto, al Subida Internacional Pico Veleta, la carrera de ultrafondo de 50 kilómetros y 2.705 metros de desnivel positivo, entre la ciudad de Granada y el emblemático pico de Sierra Nevada.

Las fiestas de la Virgen de las Nieves, con su tradicional romería a los Tajos de la Virgen en el amanecer del 5 de agosto, traerá a Sierra Nevada --junto al programa habitual-- el concierto del grupo OBK a la plaza de Pradollano (viernes, 1 de agosto, con entrada gratuita).

El festival de rock Sierra Nevada Por Todo lo Alto celebra este verano su decimoquinta edición con algunas de las actuaciones más destacadas de la historia de la cita musical a mayor altitud de España como The Tiki Phamtons, Guadalupe Plata o Los Limboos. A ellos se unirán los cabezas de cartel, los británicos The Briefs. La inagotable cantera musical granadina aportará en esta ocasión a Zutaten y el bluesman Mateo Ortega y The Sugar Daddies (22 y 23 de agosto, en una propuesta gratuita en la Plaza de Andalucía).