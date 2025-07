El PP Aragón no tratará a los menores migrantes no acompañados "como paquetes a repartir"

La diputada del PP Aragón, Susana Gaspar, ha afirmado este jueves que «ni el Gobierno de Aragón ni el Partido Popular van a participar de la decisión del PSOE y Pedro Sánchez de tratar a los menores migrantes no acompañados como paquetes a repartir, algo que están haciendo con la connivencia y complicidad de Sumar y la izquierda».

«Hoy se ha vuelto a demostrar la incapacidad del Gobierno de Sánchez para llegar a acuerdos porque el Gobierno de Sánchez ha diseñado un reparto de menores no acompañados por mero interés y buscando enfrentar a las Comunidades Autónomas, una distribución que se basa en cero menores para Cataluña y el País Vasco, sus socios de los que es rehén, y más de 3.000 menores para el resto, sin planificar, sin financiación y sin tener en cuenta lo más importante, el interés superior del menor», ha criticado Gaspar.

La diputada popular ha manifestado que el Gobierno de Pedro Sánchez, «no solo es un Gobierno corrupto, también firma acuerdos racistas porque eso es ese decreto de distribución de menores».

«Nos negamos a convertir a los menores en objetos de intercambio político, esos menores, en una situación gravísima de vulnerabilidad, son personas que proteger no paquetes a repartir. Deben ser atendidos con dignidad, no utilizados como está haciendo el Gobierno de Sánchez, para sobrevivir en la Moncloa con los votos de los independentistas».

Escudo político

Gaspar ha sido muy crítica con el Gobierno de España y con Pedro Sánchez, «que solo piensa en sí mismo, por eso en lugar de actuar con responsabilidad utiliza a estos menores como escudo político. Vergonzoso y lamentable de esos que se califican a sí mismos como progresistas. El cinismo de Sánchez y el PSOE, con la connivencia de la izquierda de Sumar, es máximo».

«Su doble vara de medir los lleva a negarse a acoger a los más de 1.000 solicitantes de protección internacional como le exige el Tribunal Supremo, pero exige a las Comunidades asumir repartos forzosos sin medios».

La parlamentaria popular ha acusado al PSOE de no tener límites, «están jugando con la inmigración buscando rédito político, lamentable. No les importan los menores, les importa contentar al PNV y Junts, por eso les da igual que se colapse el sistema, les da igual que estos niños no sean atendidos como merecen y necesitan»

Ha exigido a Pedro Sánchez y a su Gobierno que se hagan cargo, de manera directa y con financiación propia, de la atención a los menores no acompañados en situación de emergencia como la que atraviesan Canarias o Ceuta. «Aprobaron un decreto fruto de un pacto racista y xenófobo. Todo por seguir un poco más en Moncloa, en este caso a costa de unos menores vulnerables y que necesitan ayuda, no que se mercadee con ellos o se les trate como paquetes», ha concluido Susana Gaspar.