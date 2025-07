Mazón afirma estar "mucho más motivado" para continuar la reconstrucción tras la dana pese al "hartazgo" con el Gobierno

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha afirmado estar «mucho más motivado» en estos momentos para continuar con la reconstrucción tras la dana del 29 de octubre, cuando se cumplen casi nueve meses de la tragedia que se llevó la vida de 229 personas, y ha mostrado hartazgo ante el trato del Gobierno de España a raíz de las inundaciones. «Estamos hartos, pero no cansados», ha resumido.

El jefe del Consell, durante un foro organizado por El Español este jueves, ha asegurado tener este «estado personal y anímico», ha incidido en que los valencianos «no se merecen tanto menosprecio» por parte del Ejecutivo central y ha argumentado que la responsabilidad de la Generalitat ante esta situación es «ser altavoz de esa exigencia». Además, ha garantizado que seguirán reclamando «coordinación» a la Administración central, «hasta que aparezca».

No obstante, y pese a mostrarse «harto del trato» del Gobierno, ha prometido que desde el Consell que preside «no vamos a descansar en la recuperación que merece Valencia y la Comunitat Valenciana». «Estamos hartos, no necesitamos gritar para hacerlo ni hacerle escraches a nadie. Pero no estamos cansados, al revés, estamos mucho más motivados» para defender «lo que se merece nuestra tierra y lo vamos a seguir haciendo», ha expuesto.

