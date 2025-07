Izquierdo (PAR) afirma que Cataluña no tendrá 'cupo' y pide avanzar en la "hacienda foral y solidaria" de Aragón

El presidente del Partido Aragonés (PAR), Alberto Izquierdo, ha asegurado que Cataluña no tendrá 'cupo' porque el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, «no tiene los apoyos», por lo que «de lo que hay que hablar» es de la «hacienda foral y solidaria» que le corresponde a Aragón por sus «derechos históricos».

Izquierdo se ha expresado así este miércoles tras un encuentro con el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, para valorar el acuerdo del jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, con la Generalitat de Cataluña sobre el IRPF. El resto de líderes de las formaciones políticas de la comunidad autónoma también se han entrevistado con el líder regional.

«Cataluña no tiene ningún derecho a tener una financiación propia y singular. No lo tiene. No tiene derechos históricos, no es un territorio foral», ha argumentado Izquierdo, quien ha asegurado que Aragón «tiene derecho» a una financiación propia, amparándose en «el artículo 108 del Estatuto de Autonomía».

Ha recordado la iniciativa presentada por el PAR en las Cortes de Aragón hace siete meses dirigida a «explorar la hacienda foral y solidaria» y la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el Gobierno de España para celebrar una comisión bilateral Aragón-Estado que trabajase en esa línea.

Alberto Izquierdo ha lamentado que, hasta la fecha, «no se ha hecho absolutamente nada». Ha mostrado su acuerdo con el hecho de que los aragoneses «tenemos que defender la solidaridad entre comunidades autónomas y que esto --financiación singular para Cataluña-- es una barbaridad absoluta», pero principalmente «tenemos que ocuparnos de Aragón».

"alguien ha mentido"

El dirigente del PAR ha manifestado su convencimiento acerca de que el acuerdo de financiación singular «no va a salir adelante y todo el mundo lo sabe», porque si lo hace «alguien ha mentido». Ha aludido al diputado de CHA en el Congreso, Jorge Pueyo, y ha apuntado: «¿Ha mentido Jorge Pueyo? Si él vota que no, saldrá que no. Por lo tanto, problema resuelto».

«Todos sabemos que esto es humo, humo y más humo para tratar de seguir sosteniendo el poder en una situación que prácticamente es insostenible», ha opinado Izquierdo, insistiendo en centrar el debate en la hacienda foral aragonesa.

Ha defendido el cumplimiento del Estatuto de Autonomía de Aragón y también «hacer un frente común» contra el 'cupo' catalán, «solo faltaría», ha exclamado.

En lo que respecta a Aragón, «no puede seguir perdiendo una oportunidad, nosotros no tenemos que estar en el vagón de los torpes. Somos una comunidad histórica y tenemos derechos históricos. Tenemos derecho foral y es nuestra oportunidad».

Acuerdos

Por ello, lo que ha reclamado Izquierdo es un acuerdo entre el Gobierno de España y el de Aragón para convocar esa comisión bilateral y ha subrayado que desde el PAR «ponemos, por encima de todo, la hacienda foral que, es solidaria. No tiene nada que ver con independentismo ni con quitarle a nadie lo suyo, sino administrar nuestros recursos».

De manera que ha pronunciado: «No nos preocupemos tanto por lo que están haciendo algunos, que solo es humo y fuegos de artificio, porque Cataluña no va a tener un cupo catalán porque Pedro Sánchez no tiene los apoyos», ha resumido.