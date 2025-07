Manu Chao cuelga el cartel de entradas agotadas y abre un fin de semana a grandes nombres del nuevo pop español

Pirineos Sur 2025 regresa este miércoles con el anuncio de «entradas agotadas» para el concierto de Manu Chao. Por el anfiteatro de Lanuza también desfilarán estos días Juanjo Bona, Delaporte, Amaia, Valeria Castro, Viva Suecia y Ultraligera, en lo que promete ser una de las semanas más intensas, festivas y multitudinarias de esta edición. Y es que, este tercer sold out se une a los ya anunciados hace semanas de Amaia y Viva Suecia, los días 19 y 20 de julio, respectivamente.

El fin de semana más esperado de Pirineos Sur 2025 arranca hoy con el regreso de una leyenda: Manu Chao, uno de los artistas más inclasificables y carismáticos del panorama internacional. Trece años después de su última actuación en el festival, también un miércoles y con entradas agotadas, vuelve al escenario flotante de Lanuza con un concierto íntimo, ultra acústico, en el que durante cerca de dos horas repasará su extenso repertorio que incluye su último álbum 'Viva tú', además de emblemáticos temas como 'King of the bongo', 'Me gustas tú' o 'Desaparecido'.

El viernes 18 será una de las noches más festivas con Juanjo Bona, Delaporte y la sesión de Daniless para no parar de bailar ininterrumpidamente hasta las 4.30 horas. Juanjo Bona, que con solo 21 años se ha convertido en el artista aragonés más joven en pisar el escenario de Lanuza. Su primer disco, 'Recardelino', es un homenaje a sus raíces, donde el pop contemporáneo se entrelaza con el folclore aragonés desde una mirada personal, sincera y valiente. Finalista de Operación Triunfo 2023 y ganador del programa Jotalent, el magallonés llega emocionado a Pirineos Sur dispuesto a romper con los clichés y elevar la jota a la fiesta del pop.

Y si existe alguna banda que es capaz de convertir un festival en una fiesta sin freno son Delaporte. El dúo formado por Sandra Delaporte y Sergio Salvi ha revolucionado la escena electrónica en español con un sonido magnético que fusiona house, pop y ritmos urbanos con una personalidad arrolladora. Con su explosión sonora y descarga de adrenalina, desplegarán su energía como una ola expansiva por las aguas de Lanuza para convertirlas en una pista de baile.

Cerrará la noche la selección de éxitos indies de Daniless, quien ha recorrido las cabinas de las salas nacionales más importantes.

El sábado 19 será el turno de dos de las voces femeninas más relevantes del país en este momento. Por un lado, Amaia se estrena en Pirineos Sur con la presentación de su nuevo trabajo, 'Si Abro Los Ojos No Es Real', un álbum introspectivo y cuidado donde vuelve a demostrar su talento como compositora y su magnetismo escénico.

Le acompañará ese día la canaria Valeria Castro, que regresa a Lanuza tras su recordada actuación hace un par de ediciones. Su trayectoria ha dado un salto enorme en los últimos años: nominaciones a los Latin Grammy, giras internacionales y un repertorio que emociona desde la honestidad y el respeto por la tradición. Canciones como 'La raíz', 'La soledad' o 'Sentimentalmente' consolidan su aterciopelada voz como una de las más singulares y delicadas de la nueva escena musical.

El cierre de este fin de semana explosivo llegará el domingo 20 con otro lleno absoluto. Viva Suecia, banda imprescindible del indie nacional, ofrecerá un directo cargado de intensidad con himnos que ya forman parte del imaginario colectivo, como 'Lo que te mereces', 'El bien' o 'Casi todo'. La jornada la abrirá Ultraligera, una de las bandas emergentes con mayor proyección del momento. Su primer disco, 'Pelo de foco', ha sido recibido con entusiasmo por crítica y público, y cada concierto confirma que su propuesta, entre el indie-pop y la electrónica más elegante, ha llegado para quedarse.

La edición XXXII del Festival Internacional de las Culturas finalizará el domingo 27 y hasta entonces se podrán ver los conciertos de Nathy Peluso, Elena Rose, Zaz, Camila Guevara, Julieta Venegas, Yerai Cortés, Ben Harper, Quique González, Residente, Laura Sam y Gale.

Cómo llegar al recinto

En una apuesta por la movilidad sostenible y la protección del entorno natural que rodea el recinto, durante los días de concierto solo se podrá acceder al festival a pie por una vía verde de unos 20 minutos de paseo, en bicicleta o mediante autobuses lanzadera que parten de Sallent de Gállego o desde el parking gratuito habilitado en el pueblo vecino de Formigal. Este servicio conecta con el festival desde las 19.00 horas hasta el cierre, con una frecuencia de 20 minutos y tres líneas según el recorrido.

Es importante garantizarse plaza, sobre todo estos días de sold-out, reservando los billetes de forma anticipada, aunque también existe la opción de comprar directamente en las paradas, sujeto a disponibilidad. Toda la información en: https://pirineos-sur.es/info-practica/como-llegar