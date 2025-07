Mazón promete pagar a las farmacias y otros proveedores "lo antes posible" tras autorizar el Gobierno el endeudamiento

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha prometido que la Administración autonómica pagará a las farmacias y al resto de proveedores afectados «lo antes posible», un día después de que el Gobierno haya aprobado la operación de endeudamiento solicitada por el Consell, por valor de 1.816 millones de euros, para financiar el déficit incurrido en 2024 ante la falta del FLA extraordinario.

El jefe del Consell, en declaraciones a los medios este miércoles tras visitar la 'Escola de la Mar' de la Vila Joiosa (Alicante), ha insistido en que esta solicitud es un «clavo ardiendo» al que se agarra la Generalitat. «Si no tenemos la financiación, nos la niega el Gobierno. Si no tenemos el fondo de nivelación, nos lo niega el Gobierno. Si no tenemos la liquidez, nos la niega el Gobierno. No tenemos más remedio que irnos a los bancos», ha argumentado.

«Ya decíamos que de lo que se trataba era que el Gobierno al menos no se negara a un clavo ardiendo. Si nos hubieran negado ya la posibilidad de irnos a los bancos para endeudarnos más...», ha deslizado el 'president', que ha asegurado que este es «otro ejemplo de la insolidaridad» que demuestra el Gobierno. «A algunos se les da un cuponazo --en alusión a Cataluña-- y a nosotros solo se nos permite endeudarnos más y ya ni siquiera con el Gobierno, directamente con las entidades financieras», ha cuestionado.

En cualquier caso, ha hecho hincapié en que desde la Generalitat ya aseguraron que, «si se autorizaba esto --el endeudamiento--, rápidamente podríamos abordar incluso el decalaje de un mes al que nos ha obligado el Gobierno». De hecho, ha apuntado que espera que incluso la Administración autonómica pueda «adelantar» los plazos y que las farmacias cobren «incluso antes del mes» de agosto. «Tenemos toda la determinación del mundo», ha reivindicado.

Sobre si han tenido problemas con los pagos a otros proveedores además de las farmacias, el jefe del Consell ha confirmado que sí: «Hay proveedores de servicios sociales que también están esperándonos, hay proveedores de equipamientos sanitarios que también están esperando».

Los impagos, fruto del "castigo" de sánchez

Todo ello, ha insistido, es fruto del «castigo al que nos somete --el presidente del Gobierno-- Pedro Sánchez y que, desgraciadamente, tiene su consecuencia en retrasos que son injustificables, que son injustificados y que son consecuencia de ser los últimos de la lista, además en todo, no solamente en financiación».

«En inversiones somos también la última, la provincia de Alicante es la última de 52. Y todo esto es la condena que, por seguir un minuto más en la Moncloa, se nos está infligiendo de manera permanente, de manera insistente, de manera reiterada y de manera continuada», ha agregado.