La piscina de Peñuelas, en Arganzuela, está ya en proceso de cloración y su apertura es "absolutamente inminente"

La piscina de Peñuelas, en Arganzuela, se encuentra actualmente en proceso de cloración para comprobar que los niveles son los adecuados y, por tanto, su apertura es «absolutamente inminente», según ha señalado la alcaldesa de Madrid en funciones, Inma Sanz, que ha precisado que las obras de mayor calado terminaron el pasado 1 de julio.

«Es absolutamente inminente, ahora ya sí, la apertura de la piscina y, por lo tanto, probablemente en las próximas horas podamos comunicar cuándo se va a abrir», ha manifestado Sanz en declaraciones a la prensa tras la visita a una torre de vigilancia contra incendios en la Casa de Campo y en la que ha estado acompañada por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

Así, ha destacado que en la piscina de Peñuelas no se ha ejecutado una obra menor, sino que «prácticamente se han hecho de nuevo» en unos trabajos con una inversión de seis millones de euros y que dejan «unas piscinas absolutamente nuevas».

Sanz ha reconocido que «ha habido algunas incidencias que ha habido que subsanar» durante las obras, lo que ha provocado la demora en la apertura de las instalaciones. En cuanto se abra, Madrid vivirá «algo histórico» como es disponer de 25 piscinas, incluidas las dos construidas por este Gobierno, que ofrecen unas 45.000 plazas.

La alcaldesa en funciones ha destacado que estas son el doble de plazas que antes de que llegara José Luis Martínez-Almeida a Cibeles, y ha ensalzado también el «sistema rotatorio» implementado en las piscinas municipales que permite volver a poner a la venta la entrada de personas que han salido de las instalaciones.

Comisión de obras y equipamientos

Previamente, la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, había informado durante la comisión del ramo de que la piscina de Peñuelas abrirá «a lo largo de la temporada». «Nuestra palabra la hemos cumplido», ha declarado García Romero, «satisfecha» por formar parte del primer equipo de Gobierno que crea nuevos recintos de verano en la ciudad desde hace muchos años.

Unido a que han cumplido el compromiso adquirido por el área de «finalizar las obras en todas las piscinas el 1 de julio». «Así se hizo con la recepción por parte de Intervención de todas ellas en el mes de junio y la última, Peñuelas, el día 1 de julio», ha apuntado. «Lo importante es que en este momento el número de piscinas de verano es el mayor de la historia, con 25», ha remachado.

Desde Más Madrid Mar Barberán ha recordado que se anunció que el 1 de julio iban a abrir todas las piscinas pero Peñuelas sigue cerrada a día de hoy. «La gente pasa calor sin tener un sitio donde refrescarse», ha criticado echando en falta este «refugio climático por excelencia». Y lo es porque en las piscinas las temperaturas están «entre 5 0 10 grados por debajo», ayudado por la vegetación.

En ese punto Barberán ha pedido al área que «deje de alicatar» las piscinas. "Ustedes están consiguiendo un concepto nuevo, la extensión del alicatado de las plazas hasta las piscinas, porque tanto en las dos piscinas nuevas de Barajas y Tetuán como en las que han reformado como Quijote, El Cajigal, Vicente del Bosque.

«Incluso en Peñuelas ustedes se cargan árboles de gran porte, reducen zona estancial o cambian el césped natural por artificial. ¿Sabe cuánta es la temperatura que puede alcanzar el césped natural a pleno sol? 60 grados, como para sacar el pie de la toalla», ha descrito Barberán. A lo que ha sumado que «en el Quijote se cargaron 55 árboles de gran porte y la piscina, que medía 55 metros, pasó a tener 23 para poner pistas de pádel». En Cajigal «reducen el merendero y van a césped artificial, otra chicharrera».

García Romero ha insistido en los más de 50 millones de euros invertidos en los últimos años, aunque ha reconocido que «todo es mejorable». «Todo es mejorable pero lo que pasa es que hay que actuar y hay que gastar y rehabilitar trece piscinas y hacer dos nuevas. Usted (a la concejala de Más Madrid) no hubiera hecho nada», ha lanzado. «Usted se queja de que no se haya abierto Peñuelas pero es que usted no hubiera hecho nada porque pedía que no se hiciera nada, que no se empezará la obra», ha reprochado.