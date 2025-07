Illa afirma que "queda trabajo por hacer" tras el acuerdo en financiación y pide a Junts que ayude

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado este miércoles que, tras el acuerdo de la comisión bilateral Gobierno-Generalitat del lunes sobre la financiación singular para Catalunya, «queda trabajo por hacer», aunque ha afirmado que se trata de un cambio de paradigma y ha pedido a Junts que ayuden en esta cuestión.

«Estoy satisfecho del acuerdo que firmamos, creo que es un paso adelante importante, pero es verdad, usted tiene razón, queda trabajo por hacer. Lo estamos haciendo ya», ha dicho, durante la sesión de control al Govern en el Parlament, en que Junts, ERC y la CUP le han preguntado por esta cuestión.

En respuesta al líder de Junts en el Parlament, Albert Batet, ha asegurado que lo firmado no incumple los acuerdos de investidura con ERC, ha señalado que es la primera vez que se firma un acuerdo entre gobiernos para fijar las bases de un nuevo modelo en 40 años de democracia, y se ha preguntado: «¿Ustedes qué harán, ayudarán o lo intentarán bloquear?»

Batet ha criticado que lo acordado no es ni una financiación singular ni un concierto económico solidario, ha acusado a su partido de ser campeones en incumplir promesas, en sus palabras, y ha reclamado «un frente común» a los partidos independentistas para reclamar un concierto económico.

Illa ha replicado que Junts en los últimos años no ha obtenido avances ni en Rodalies, ni en la defensa del catalán ni en el reconocimiento de Catalunya: «Venían de la tradición del 'peix al cove' y se han quedado sin 'peix', sin 'cove', sin norte y sin sur».

"la literalidad" de lo pactado

El presidente del grupo parlamentario de ERC, Josep Maria Jové, ha trasladado a Illa que «se quedaron muy cortos» en lo pactado el lunes, y que no satisface a su formación porque se reformuló y reescribió lo que ERC y PSC firmaron en los acuerdos de investidura, según él, para quedar bien con todo el mundo.

«Vuelva a la literalidad de lo que pactamos, singularidad, ordinalidad, recaudación del 100% de los impuestos por parte de la Agència Tributària de Catalunya (ATC), y trabaje para conseguir los apoyos necesarios», le ha reclamado.

Illa ha sostenido que no lo ha pactado nada para quedar bien con nadie, y que la prueba son las reacciones: «Hombre, ¿quedar bien? Si buscara quedar bien, bien, bien no he quedado. Ustedes han visto todas las reacciones que ha habido. Para unos rompemos España, para otros no hemos hecho nada. Ahora bien, es un cambio de paradigma».

Jové ha advertido que si se rebajan o se incumplen los acuerdos que ellos firmaron no podrán contar con ERC, y le ha dicho que «si no rectifica y si no ratifica los acuerdos» a los que llegaron en materia de financiación, no podrá aprobar unos presupuestos con sus votos.

«Me comprometo a cumplir lo acordado, que es que Agència Tributària de Catalunya (ATC), de forma progresiva, haga el trabajo de recaudar todos los impuestos en Catalunya. Esto lo haremos con seguridad. Y bien. Y no es sencillo, ya lo sabemos todos», ha respondido el presidente.

Dispuestos a aguantar

La diputada de la CUP Laia Estrada ha asegurado textualmente que Illa no quiere acabar con el expolio fiscal que sufre Catalunya, que tampoco ha cumplido en ámbitos como la ley de amnistía y ha afirmado que «la verdadera cuestión es hasta cuando están dispuestos a aguantar a sus socios independentistas» en Catalunya y en Madrid.

En su réplica, Illa ha sostenido que quiere mejorar la financiación de Catalunya, que intenta hacer avanzar Catalunya con ganancias concretas, también en este ámbito, que cumple sus compromisos y que lo acordado el lunes es «objetivamente un paso hacia adelante muy importante».

Posición del pp

Al PP, Illa le ha pedido que se posicione, además de en la financiación singular, en ámbitos como la oficialidad del catalán en la UE, el traspaso de Rodalies, y ha asegurado no saber «quién exactamente dirige» al PP catalán.

«¿El catalán es una lengua provinciana o es una riqueza de toda España que merece ser reconocida oficialmente en Europa? ¿Cuál es la posición de su partido? ¿Rodalies se debe dirigir desde Catalunya o no? ¿Cuál es la posición de su partido? ¿Y Catalunya necesita una mejor financiación, singular? ¿Sí o no?», ha preguntado a su presidente, Alejandro Fernández.

Fernández, por su parte, ha lamentado que ni Junts ni ERC hagan oposición al presidente y que tan solo «teatralizan cierta indignación», y ha asegurado que sus cesiones al separatismo, en sus palabras, son una traición a los que le votaron.