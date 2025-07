Euskadi cierra cuatro nuevas transferencias, con avances en Seguridad Social, pero no logra la prestación por desempleo

El Lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez han acordado el traspaso a Euskadi de cuatro nuevas transferencias, entre ellas algunas materias del primer bloque de la gestión de la Seguridad Social como cuatro prestaciones no contributivas -tres prestaciones familiares y el subsidio especial por nacimiento-, así como la gestión de las prestaciones económicas del seguro escolar. No obstante, no se ha completado todo el bloque al no haber acuerdo sobre la prestación por desempleo y el subsidio una vez agotado el paro.

Además, se ha pactado el traspaso a Euskadi del centro Nacional de Verificación de Maquinaria (CNVM), con sede en Barakaldo, y las funciones y servicios en salvamento marítimo en aguas territoriales del Estado correspondientes al litoral vasco. Imanol Pradales y Pedro Sánchez han presidido esta tarde en el Palacio de La Moncloa en Madrid la Comisión Bilateral de Cooperación Permanente, en la que se han abordado siete materias como son autogobierno y transferencias; Gestión migratoria; Descarbonización de la industria y Programa de inversión en Redes eléctricas; Conectividad de Euskadi; Reasignación de Fondos Europeos MRR; Macrorregión Atlántica, y la Oficialidad del euskera en Europa. En el encuentro, que se ha prolongado durante casi tres horas, ha concluido, en materia de autogobierno, con el acuerdo para el traspaso de diversas materias incluidas en el primero bloque de la Seguridad Social, en concreto, cuatro prestaciones no contributivas y la recaudación, gestión y abono de las prestaciones económicas del seguro escolar. No obstante, no se ha contemplado todo ese primer bloque, ya que faltaría el traspaso de la prestación por desempleo y el subsidio al agotarse el paro, si bien Pradales confía en que se pueda desarrollar en los próximos meses. En todo caso, ha subrayado que, pese a no lograrse todo lo establecido en el calendario fijado en noviembre, los acuerdos son «relevantes» y «por fin se ha abierto» la puerta de la «gestión económico de la Seguridad Social», que permanecía «cerrada a cal y canto con 46 candados». «Uno por cada año de incumplimiento del Estatuto en esta materia», ha añadido. En virtud del acuerdo se traspasan a Euskadi las funciones relativas a la gestión tramitación, reconocimiento, pago, inspección, control y potestad sancionadora de las tres prestaciones familiares no contributivas y del subsidio especial por nacimiento de la Seguridad Social. En concreto, son la asignación económica por hijo o menor acogido a cargo; la prestación económica por nacimiento o adopción, y la prestacion económica por parto o adopción múltiples. A ello, se añade el subsidio especial por nacimiento, de carácter no contributivo. Con el traspaso de estas cuatro prestaciones se cierra la transferencia a Euskadi de las prestaciones no contributivas. La transferencia conlleva el traspaso de los medios materiales y personales. El traspaso se realizará conforme a un modelo de régimen económico y financiación similar al utilizado para la asunción de la gestión del Ingreso Mínimo Vital y, según han precisado, el traspaso «respeta el modelo unitario y la caja única del sistema de Seguridad Social». Las prestaciones no contributivas se financian a través de los presupuestos generales del Estado, por tanto, se puede aplicar el sistema del concierto, es decir el 6,24% a todos los créditos que haya destinados a financiar dichas prestaciones no contributivas. El Gobierno vasco ha precisado que, atendiendo al gasto efectivo presupuestario por estas prestaciones en 2023, del total a nivel estatal de las prestaciones no contributivas, Euskadi descontaría del cupo a pagar al estado, un 6,24%, lo que se aproximaría a una cuantía cercana a los 100 millones. Seguro escolar Dentro de ese primer bloque de la Seguridad Social, también se ha pactado que Euskadi asuma la recaudación, la gestión y abono de las prestaciones económicas del seguro escolar. En 2020 ya se transfirió a Euskadi la asistencia sanitaria derivada del seguro escolar y ahora se completa el traspaso de la gestión de las prestaciones económicas del mismo, que son las indemnizaciones por infortunio familiar; las indemnizaciones y pensiones por incapacidad en caso de accidente y las indemnizaciones por fallecimiento del estudiante. El traspaso permitirá la asunción de las funciones para la gestión del régimen económico de la Seguridad Social en lo que al seguro escolar se refiere. Por tanto, por primera vez el Gobierno Vasco asumiría la función de la TGSS, por lo que considera que es «un traspaso cualitativamente importante». «Euskadi asume así, por primera vez, las funciones y los medios materiales y personales tanto del INSS en materia de prestaciones económicas, como de la Tesorería General de la Seguridad Social en materia de recaudación y gestión económica en lo que afecta al seguro escolar», ha añadido Pradales Cnvm y salvamento marítimo El Gobierno central y vasco también han acordado el traspaso a Euskadi de las instalaciones que albergan el Centro Nacional de Verificación de Maquinaria (CNVM) dependiente del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), con sede en Barakaldo, después de que en 1985 se trasfirieran las funciones para velar por la seguridad y salud laborales, que pasaron a Osalan. El Centro Nacional de Verificación de Maquinaria (CNVM) es el centro de referencia para todo el Estado especializado en analizar la exposición a agentes químicos y físicos, seguridad en máquinas y equipos de trabajo y el estudio de las condiciones psicosociales y cuenta con un laboratorio de metrología, salas de ensayo y personal especializado. De esta forma, el acuerdo en la Comisión Bilateral «viene a completar» el traspaso en materia de Seguridad y Salud laboral y a «potenciar la cooperación de Estado y Euskadi» en este área. Otro acuerdo cerrado es el traspaso a Euskadi de las funciones y servicios en Salvamento Marítimo en las aguas territoriales del Estado correspondientes al litoral vasco, tal y como recoge el artículo 12.10 del Estatuto de Gernika. Ello, según Pradales, permitirá una «atención más directa y cercana» de la seguridad y protección de los arrantzales, navegantes, turistas y trabajadores del mar. Euskadi asumirá la planificación, coordinación y prestación de los servicios de servicios de búsqueda, rescate y salvamento marítimo en las aguas interiores y territoriales del litoral vasco, así como la exigencia de tasas por salvamento y la potestad sancionadora. El Estado se reservará la capacidad legislativa y reglamentaria, cerrar acuerdos internacionales; aprobar el Plan Nacional de Servicios Especiales de Salvamento de la vida humana en la mar y de lucha contra la contaminación marina y el establecimiento de las directrices de coordinación de dichos medios, además del sistema de control de tráfico marítimo. El acuerdo no conlleva el traspaso material de bienes ni personal a Euskadi, por lo que el Estado compensará a la Comunidad con «una cantidad adicional única correspondiente a la valoración económica de los bienes y personal cuya transferencia no se opera». Estas materias acordadas se deben materializar en una comisión mixta de Transferencias que se celebrará en el último trimestre del año. También se ha abierto la puerta, por primera vez, a la transferencia de la gestión aeroportuaria a Euskadi. Se creará una subcomisión de infraestructuras aeroportuarias que estudiará la viabilidad y las distintas fórmulas para que Euskadi coparticipe en la gestión, conectividad y competitividad de los aeropuertos de interés generales situados en el País Vasco.