Vox critica el "gobierno del marketing" de Chueca y exige rigor: "Les va bien cuando asumen nuestras propuestas"

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, ha cargado contra la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, al considerar que acción de gobierno «tiene más de marketing que de política», por lo que le ha exigido «más rigor» en la gestión financiera y ha añadido: «Siempre que nos han hecho caso y han asumido nuestras propuestas, le ha ido bien a la ciudad y a usted».

Calvo ha intervenido en el Debate sobre el Estado de la Ciudad que se celebra este martes en el Ayuntamiento de Zaragoza. En su turno de palabra, ha advertido a la alcaldesa: «Para sumar nuestros votos nos tendrá que convencer, tendremos que coincidir en los objetivos a lograr y no todos nos gustan, porque creemos que no son los que la ciudad requiere, los más urgentes o los más necesarios».

«Su acción de gobierno tiene más de marketing que de política», le ha trasladado Julio Calvo, recogiendo así un «diagnóstico» en el que coinciden todos los grupos municipales, a excepción del 'popular'. De hecho, ha opinado que los eventos organizados cada fin de semana en la capital aragonesa «son pan para hoy y hambre para mañana», algo que ha resumido en «Zaragoza, pan y circo», añadiendo: «Podría ser un buen lema electoral para el 2027. Se lo brindo».

Desde Vox, «creemos que debe ser más sensata, es decir, actuar con más responsabilidad, con más rigor, y no creemos que lo esté siendo. No estará de más recordarle que el dinero del Ayuntamiento no es suyo, sino de los ciudadanos, y que ello le obliga a gestionarlo con el máximo rigor», ha afirmado.

Tras dos años de mandato y seis de gestión del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, ha continuado Calvo, «observamos que los cambios estructurales han sido pocos y llegan tarde», puesto que los problemas relacionados con la recaudación, el transporte público, la movilidad, la seguridad, la vivienda, el aumento de las personas sin hogar o la degradación del Casco Histórico «avanza más deprisa».

«El Ayuntamiento es una maquinaria muy grande y con mucha inercia, pero tampoco ustedes --PP-- parecen haber demostrado mucha determinación para hacer cambiar el rumbo de una institución en muchos aspectos obsoleta y en donde hay tantas cosas que mejorar», ha expresado Julio Calvo.

Descontento

Por otro lado, el portavoz de Vox ha alertado a la alcaldesa del «descontento» existente, así como de ciertos problemas que se han agudizado en el último año. Se ha referido al aumento de la indigencia y la preocupación que provoca en ciertos vecinos por localizarse en las inmediaciones de sus domicilios, caso del Parque Bruil.

También ha citado la percepción de los vecinos del Casco Histórico, que creen "no se está haciendo lo suficiente ni lo suficientemente deprisa para frenar el deterioro de su entorno; o los que sufren el aumento de la delincuencia y la inseguridad, del ruido nocturno o de la suciedad y el vandalismo.

Julio Calvo ha recuperado una de las acusaciones más recurrentes por parte de Vox: «Que sus prioridades no coinciden con las de los vecinos». Ha aprovechado para afearle a Chueca su alineamiento con la la Agenda 2030: «Hemos gastado ingentes cantidades de dinero para nada. Es una apuesta condenada al fracaso. A mayor alineamiento con los ODS, mayor y más rápido empobrecimiento».

"suerte"

A juicio de Julio Calvo, Chueca tiene «suerte» porque hay cuatro circunstancias que «le favorecen y que no sé si sabe aprovechar correctamente». Ha comentado que pese al gran número de concejales del PP, no tiene mayoría absoluta y depende de Vox, «un apoyo sensato que le está impidiendo cometer errores» y sin el cual «es muy posible que ahora mismo tuviera usted más contestación social de la que tiene».

En segundo lugar, el portavoz de Vox ha tildado de «circunstancia coyuntural» que el Ayuntamiento disponga del mayor presupuesto de su historia. «Los fondos europeos no van a ser eternos y se da la paradoja de que las administraciones disponen de más dinero que nunca, pero los ciudadanos son cada vez más pobres, tienen menos poder adquisitivo».

«El Ayuntamiento de Zaragoza no es una excepción. Puede experimentar la tentación del derroche, como creo que le está sucediendo, pero la evidencia o la sospecha del derroche genera malestar social, cuando tanta gente lo está pasando mal», ha aseverado Calvo, para aclarar que «el dinero ayuda, pero no basta, hace falta buen criterio para usarlo».

En esta línea, Calvo ha estimado que Natalia Chueca «disfruta de la peor oposición posible», con un grupo, en alusión a ZeC, «comandado por una persona que se define como comunista en pleno siglo XXI, cuando hasta los ciudadanos menos informados saben cuál es el balance del comunismo en todos los países donde se ha implantado» y «elabora sus mociones y propuestas al ritmo de las conmemoraciones de los días internacionales de algo».

Del PSOE ha dicho que se encuentra «absolutamente desprestigiado» y ha ironizado con los «recurrentes lamentos» de su portavoz, Lola Ranera, por la falta de apoyo para sacar adelante declaraciones institucionales. «Una forma muy poco madura de entender la política», ha expresado.

Por último, ha señalado que el PP está al frente del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, «lo que debiera facilitar el entendimiento y la colaboración», pero «tiene usted muchas cosas que hacer, tiene posibilidad de hacerlas, es necesario que las haga, y no las está haciendo; ni usted ni su compañero Jorge Azcón al frente del Gobierno de Aragón».

Ley de capitalidad

Ha citado la Ley de Capitalidad por ser «una mala ley que o no se cumple o se cumple a medias o se cumple mal». Ha rechazado que la excesiva asunción de competencias por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, que se remonta a circunstancias del pasado, «obliga a duplicar estructuras que incrementan el gasto, que solapan organismos y que añaden complejidad a la gestión». «Dígale a Azcón que derogue la Ley de Capitalidad. O se cumple o se deroga», ha reivindicado.

«Zaragoza es una ciudad grande, pero debemos aspirar a ser una gran ciudad. Nos faltan muchas infraestructuras, sobre todo en materia de movilidad y de articulación del área metropolitana. Y éste es también un tema en el que el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento debieran trabajar de forma coordinada», ha apostillado Calvo.

En movilidad, «les hemos propuesto una prueba piloto, que realmente no haría falta porque ya está probada con éxito en otras ciudades españolas, para que las motos puedan circular por los carriles bus y taxi. Y funciona, y no genera problemas, sino que, al revés, da más fluidez al tráfico y más seguridad a los motoristas».

Sin embargo, ha lamentado que en Zaragoza no gobierna el PP en estos aspectos, sino que «parece que siguen gobernando el PSOE y ZeC. O los funcionarios que a veces parece que manden más que los propios miembros del Gobierno», ha sostenido.

Temas pendientes

En otro orden de cosas, ha enumerado «temas pendientes»: «Tenemos un elefante en la habitación: la depuradora de aguas residuales de La Cartuja». Se ha preguntado «cuántos millones costará su renovación, que ya empieza a ser urgente y de dónde piensa sacarlos».

Ha llamado la atención sobre la contrata de la nueva concesión del servicio de autobús urbano, cuyos pliegos, por resolución del TSJA, ya deberían haber sido publicados en marzo. «Lo que a un ciudadano particular no le estaría permitido, incumplir una sentencia judicial, se le permite a la Administración», ha anotado.

Igualmente, ha expuesto la necesidad de desalojar la cárcel de Torrero, que está 'okupada' o de abordar la simplificación administrativa, «con este carajal competencial que tienen, no ya con otras administraciones, sino dentro de la propia casa», en referencia al «caos administrativo generado en torno a las concesiones de licencias de ocupación del espacio público».