La Junta anima a viralizar el teléfono contra la violencia de género, que recibió casi 5.000 llamadas en 2024 en Granada

La Junta de Andalucía ha presentado en Granada la campaña de sensibilización y prevención contra la violencia de género y sexual para este verano, bajo el lema '¡Llévatelo contigo siempre!', al objeto de viralizar el teléfono 900 200 999, un número gratuito, confidencial y activo 24 horas, clave para ofrecer ayuda inmediata a las mujeres que lo necesiten, el cual recibió en la provincia casi 5.000 llamadas en 2024.

Fue el tercer trimestre (julio a septiembre) el que mayor volumen de llamadas «registró con un total de 1.440», ha precisado este martes la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Granada, Teresa Illescas, para quien «esto demuestra que el recurso no solo funciona, sino que salva vidas».

Durante el acto, el delegado del Gobierno andaluz en Granada, Antonio Granados, ha subrayado que «esta campaña no es solo un mensaje, es una herramienta de prevención real» y que en la provincia «el 44,1 por ciento de los asesinatos machistas ocurren entre junio y septiembre», por lo que ha pedido «no bajar la guardia ni un solo día en estos meses tan sensibles».

Por su parte, la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta en Granada, Matilde Ortiz, ha incidido en la importancia de conocer y compartir este número. «El 900 200 999 tiene que estar en todos los teléfonos, como una canción del verano que nos protege. Tenemos que lograr que esté presente en playas, ferias, conciertos y en cada rincón» de la provincia.

La campaña de este año se apoya en un enfoque creativo y emocional: una canción veraniega con un mensaje contundente y pegadizo, que convierte al 900 200 999 en su estribillo central. El spot audiovisual, que ya se está difundiendo en redes sociales, cines, mupis digitales, festivales y medios de comunicación, muestra escenas cotidianas de ocio estival, con chicas jóvenes, mujeres mayores y perfiles diversos, incluyendo mujeres con discapacidad, para lograr que todas las mujeres andaluzas se vean reflejadas.

En el caso de Granada la difusión de la campaña se hará a través de los Centros Municipales de Información a la Mujer y en fiestas patronales de los municipios, según ha detallado la Junta en una nota de prensa tras la presentación en Granada.

Teresa Illescas se ha referido por su parte también a que «en 2024 este teléfono gestionó más de 44.000 llamadas en Andalucía, un 9,4 por ciento más que en 2023. Además, ha tramitado 958 acogimientos de mujeres en situación de emergencia y ha atendido a usuarias de 68 nacionalidades distintas».

En su intervención, ha insistido en que «la violencia de género no descansa en verano, y por eso la campaña se hace aún más necesaria. Queremos que este número no solo se conozca, sino que se use cuando sea necesario y se comparta con amigas, vecinas, familiares. Porque una llamada puede cambiarlo todo».

El teléfono andaluz de atención a las mujeres 900 200 999 está conectado con el 112 y los centros de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual. Ofrece atención psicológica y jurídica, derivación a recursos especializados, acogida urgente y asesoramiento en igualdad. Además, está disponible en 72 idiomas y ha triplicado su capacidad de respuesta en los últimos años.