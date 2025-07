Mazón, sobre el endeudamiento de 1.816 millones: "Es el clavo ardiendo al que no tenemos más remedio que agarrarnos"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado que la solicitud para la operación de endeudamiento de la Generalitat por valor de 1.816 millones de euros para financiar el déficit incurrido en 2024, ya aprobada por el Gobierno de España, es «el clavo ardiendo al que no tenemos más remedio que agarrarnos» desde el Consell y ha reprochado al Ejecutivo central que haya «retrasado» y puesto «pegas» a esta petición.

El jefe del Consell había asegurado este martes, antes de conocer la decisión del Gobierno de autorizar la solicitud, que no contemplaba «otra opción» que no se diese luz verde a formalizar la operación. «Pero es verdad que antes no contemplaba otra opción que hubiera sido la liquidez y no nos la han dado», ha admitido.

En declaraciones a los medios tras visitar los terrenos donde se ubicará el Instituto de Educación Secundaria Jaume I en Borriana (Castellón), preguntado por esta cuestión, ha indicado que, de la misma manera, antes «no contemplaba otra opción que fuera sido la liquidez y no nos la han dado», así como tampoco «acabar con el menosprecio a la Comunitat Valenciana con un fondo de nivelación y hasta el PSOE valenciano se opuso a que mejoráramos nuestra financiación, y también lo mismo con el sistema de financiación».

A su juicio, si el Consejo de Ministros no hubiera dado luz verde este martes a la operación de endeudamiento, «sería como finalmente acabar declarándonos un país extranjero», algo «muy grave», o como «consagrar el 'lo que quieran que lo pidan, que yo ya me lo pienso'». «No me cabe en la cabeza», ha sostenido.

Trabajo "a contrarreloj"

Preguntado sobre cuándo se resolverá la situación de las farmacias y los pagos a proveedores de la Generalitat, el 'president' ha afirmado que será «lo antes posible». «Tan pronto como el Gobierno nos permita hacerlo, lo haremos. Y si podemos hacerlo incluso antes de que acabe el mes, lo haremos y no llegaremos al decalaje de pagos de un mes», ha apuntado.

De hecho, el jefe del Consell ha insistido en que los retrasos en los pagos por parte de la Generalitat están provocados «única y exclusivamente por el Gobierno de España». Ante esta situación, ha esgrimido que el ejecutivo valenciano ya no puede ofrecer "más alternativas.

«Desde luego, lo que estamos trabajando es a contrarreloj, porque nuestros farmacéuticos no se merecen esta situación, nuestros proveedores sanitarios y de servicios sociales no se merecen este ninguneo mientras a unos kilómetros al norte se está negociando un cupo separatista absolutamente de privilegios ignominiosos», ha sostenido, en referencia a la financiación singular acordada entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña.