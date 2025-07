Ranera considera que la alcaldesa ha hecho "mil anuncios" que "no solucionan los problemas de los ciudadanos"

La portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, ha calificado de «triunfalista» y «absolutamente vacío» el discurso de la alcaldesA Natalia Chueca en el debate sobre el estado de la ciudad, que se celebra en el Ayuntamiento de Zaragoza: «Parecía Chuecamilanuncios.com, mil anuncios que no solucionan los problemas de los ciudadanos».

Según Ranera, Chueca «no ha anunciado nada referente a mejorar la vida de los ciudadanos». En materia de movilidad, ha desgranado la portavoz, «solo habla del éxito del tranvía y dice que el precio del coste del billete del autobús ha bajado y no es verdad porque lo que ha bajado es la tarjeta, gracias a la subvención del Ministerio de Transporte del Gobierno de España». Por otra parte, «hay peores frecuencias».

También ha criticado que «todas las obras que ha nombrado de los barrios corresponden a la inversión que ha hecho el Gobierno de España y Europa desde el año 2021-2025. Así nada menos que 600 millones de euros en inversión» y que «tampoco ha hablado Chueca de que quien está pagando todas las inversiones en los barrios rurales es el convenio con la DPZ».

La concejal socialista ha apuntado que la alcaldesa de la ciudad ha dejado de lado el problema de la vivienda. «Si hay un problema fundamental en este país es la vivienda, uno de los retos que tenemos las ciudades. Y ella lo que ha decidido es subcontratar al consejero Octavio López porque la poca vivienda que se va a hacer en la ciudad la van a hacer desde el Gobierno de Aragón».

Otro de los retos fundamentales para Ranera es el medioambiente, el cambio climático. «El cambio climático ha venido para quedarse y no tenemos plan B. y Chueca »se ha permitido el lujo en los últimos meses de solo talar árboles o de todas las nuevas construcciones meter cemento y más cemento«. »Eso sí --ha continuado diciendo-- nos ha anunciado que en los parques infantiles de la ciudad van a colocar placas solares. Hasta lo que sabemos nosotros, las placas solares lo que provocan es un incremento del calor hacia abajo. Pero, evidentemente, lo estudiaremos y si funciona, pues ya será bueno. Pero por ahora, lo que nos dicen los técnicos, lo poquito que hemos podido hablar, es que van a tener un problema nuestros niños en esos parques infantiles".

La portavoz del PSOE ha destacado que «Natalia Chueca hoy nos ha dejado bien claro que no escucha y, por tanto, no puede afrontar los problemas de los ciudadanos». En cuanto a políticas sociales, «lo ha utilizado para confrontar con el Gobierno de España, sin asumir ninguna responsabilidad; parece ser que los problemas del sinogarismo, de la seguridad, vienen de la mano del Gobierno de España, porque no resuelve las crisis migratorias. Y nos ha liderado a una rebelión municipalista contra Pedro Sánchez, directamente sacando la bandera de la xenofobia. Yo creo que ya se ha ido al grito de la ultraderecha, a sumarse con la ultraderecha. Hoy, desde luego, en su discurso, ha blanqueado las políticas de Vox y ha dado un pasito por delante de Vox».

Sobre la comisión bilateral Ayuntamiento de Zaragoza-Gobierno de Aragón, Lola Ranera ha asegurado que «menos mal que son el mismo partido porque llevan dos años sin hacer ninguna reunión. Ahora nos ha dicho que es para otoño. Claro, lógicamente el señor Azcón reuniones en verano poquitas, porque está de vacaciones y, por lo tanto la han tenido que llevar a otoño, y esperamos que en otoño pueda llegar esa reunión, que por cierto nos ha advertido que va a aumentar un 5% de los 20 millones de euros que tenemos ahora la financiación en la ciudad de Zaragoza».